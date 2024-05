Elismerés

Lengyelországban magas elismerést kapott Kovács Orsolya Zsuzsanna nagykövet

A lengyel-magyar kapcsolatok fejlesztéséért magas elismerést vett át pénteken Kovács Orsolya Zsuzsanna nagykövet a nyugat-lengyelországi Kujávia-pomerániai vajdaság központjában, Bydgoszcz városában. 2024.05.18 21:30 MTI

A Michal Sztybel kujávia-pomerániai vajda részvételével megtartott ünnepségen a Bydgoszcz Városa Polgármesteri Érme nevű kitüntetést adták át Kovács Orsolya Zsuzsannának. Az érmet a Bydgoszcz fejlődésében különös érdemeket szerzett személyeknek adományozzák.



Elismerést vett át Lagzi Gábor, a varsói Liszt Intézet igazgatója, valamint Kónya Katinka konzul is. A Bydgoszczi Íjásznő elnevezésű kitüntetés a város jelképének számító egyik szobor üvegplasztika formájú másolata.



Mindhárom diplomata idén befejezi többéves lengyelországi szolgálatát.



Kitüntetésüket a városvezetés azzal indokolta meg, hogy mindhárman elkötelezetten tevékenykedtek a város és a régió kulturális, politikai és gazdasági kapcsolatainak elmélyítéséért, valamint a lengyel-magyar kapcsolatok fejlesztéséért.



Az elismertek nevében a misszióvezető mondott beszédet, melyben megköszönte a város és a régió vezetőinek az elmúlt években tapasztalt nyitottságát, barátságát és azt is, hogy nyitottak voltak minden magyar kezdeményezésre. Kiemelte: a városban Marek Pietrzak tiszteletbeli konzul is erősíti a magyar diplomáciai jelenlétet.



Bydgoszcz a 2017 év végén zárult programsorozat, a lengyelországi magyar kulturális évad egyik kiemelt helyszíne volt. A városban minden évben Bydgostia Consular néven a magyar kultúrát, gasztronómiát népszerűsítő rendezvényeket tartanak. A régióban intenzívek a testvérvárosi, valamint az iskolák közötti kapcsolatok is.