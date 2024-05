Kultúra

Cannes - Tiszteletbeli Arany Pálma-díjat kap Meryl Streep a fesztivál megnyitóján

Meryl Streep amerikai színésznő lesz a 77. cannes-i filmfesztivál megnyitó ünnepségének díszvendége, ő fogja megnyitni a május 14. és 25. között zajló seregszemlét, amelyen tiszteletbeli Arany Pálma-díjat kap - jelentették be csütörtökön a szervezők.



"Harmincöt évvel azután, hogy elnyerte a legjobb női alakításért járó díjat a Sikoly a sötétben című filmben nyújtott játékáért, ami eddigi egyetlen részvétele volt a cannes-i filmfesztiválon, Meryl Streep régóta remélt és várt visszatérése idén lesz a Croisette-en" - olvasható a fesztivál közleményében.



"Nagy megtiszteltetés számomra, hogy megkapom ezt a rangos elismerést. Cannes-ban díjat átvenni a nemzetközi művészközösség számára mindig is a filmművészet legmagasabb elismerését jelentette. A korábbi díjazottak árnyékában állni egyszerre alázatos feladat és izgalmas tapasztalat. Alig várom, hogy májusban Franciaországba jöjjek, és személyesen köszönjem meg mindenkinek" - idézte az Oscar-díjas amerikai filmsztárt a közlemény.



"Mindannyiunkban van valami Meryl Streepből" - hangsúlyozta Iris Knobloch és Thierry Frémaux, a fesztivál elnöke és művészeti vezetője. Mindannyiunkban van valami a Kramer kontra Kramer, a Sophie választása, a Távol Afrikától, A szív hídjai, Az ördög Pradát visel és a Mamma Mia című filmekből. Mivel közel 50 évnyi filmművészet fűződik a nevéhez, és számtalan remekműben játszott, Meryl Streep része a kollektív képzeletünknek, része a közös mozikultúránknak" - írták a szervezők.



A cannes-i fesztivál idén egy másik tiszteletbeli Arany Pálmát is adományoz a filmművészet egyik másik alakjának: a május 25-i záróünnepségen George Lucast, a Csillagok háborúja-sorozat rendezőjét tüntetik ki, s ugyanebben az elismerésben részesül az Oscar-díjas japán animációs filmrendező, forgatókönyvíró Hajao Mijazaki által alapított Ghibli animációs filmstúdió is.



A 77. cannes-i fesztivált május 14. és 25. között rendezik meg, a seregszemle Quentin Dupieux francia rendező Le deuxieme acte (A második felvonás) című vígjátékának versenyen kívüli díszbemutatójával nyílik meg, a hivatalos versenyprogram nemzetközi zsűrijének elnöke Greta Gerwig, a Barbie című film rendezője, a nyitó- és a záróünnepség háziasszonya pedig Camille Cottin francia színésznő lesz.



A versenyprogramban 22 alkotás szerepel, köztük Francis Ford Coppola legújabb alkotása, az Adam Driver és Forest Whitaker főszereplésével készült Megalopolis című sci-fi, a kanadai David Cronenberg The Shrouds (A leplek) című thrillere, Jórgosz Lánthimosz Kinds of Kindness című új filmje és az Oscar-díjas Michel Hazanavicius holokauszt témájú animációs filmje. A fesztivál filmes piacának díszvendége idén Svájc lesz.