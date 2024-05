Programajánló

Kétnapos koreai kulturális fesztivált rendeznek Budapesten

Május 18-án és 19-én rendezik meg a KoreaON kulturális fesztivált a Hungexpo B csarnokában: ingyenes programok, nagyszínpadi előadások, tánc és zenei produkciók, köztük a MayTree fellépése várja a látogatókat, akik csaknem 1500 négyzetméteren ismerkedhetnek meg a távoli ország kulturális értékeivel.



Az idén 5 éves KoreaON kulturális fesztiválon a Comic Con vendégrendezvényeként két napon át ad ízelítőt a koreai kultúra sokszínűségéből a Koreai Kulturális Központ és HanYou Alapítvány - olvasható a szervezők MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében.



A nagyszínpadi előadások mellett workshopok is lesznek, de főzőshow, modern, valamint tradicionális tánc és zenei produkciók, taekwondo-bemutató, továbbá egy kora esti K-pop party is helyet kapott a programban.



A kiállítótérben hagyományos kézműves standok, családi programok, koreai gasztronómiai élmények, zenei és táncos kurzusok, szépségápolási termékismertetők, koreai vállalatok interaktív részlege és kvízműsor is várja az érdeklődőket - sorolják.



Kiemelik, a fellépők között van a Magyarországon először színpadra lépő MayTree a capella együttes, amely világszerte ismert slágereket, valamint filmek és sorozatok zenéit dolgozza fel.



Az eseményen a koreai Kkokdugwangdae maszkos színházi társulat, az Ikkeulim formáció mellett több magyar előadó is fellép.



Mint írják, a koreai és magyar művészek felvonulása a vásárok hangulatát idézi a rendezvény egész területén. "Az előadók színpompás ruhákban, tradicionális koreai hangszerek hangjaival és örömöt sugárzó mozdulatokkal járják majd körbe az épületet" - fogalmaznak, hozzátéve, hogy a hagyomány mellett a modernitás is helyet kap a hét műsorból álló repertoárban. Így a régmúlt időket idéző jelmezek mellett, cosplay elemekkel is megfűszerezik a fellépők a produkciókat - olvasható a közleményben.