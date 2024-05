Programajánló

Mozikban A boldogság ügynöke című film

Amerika legrégebbi filmfesztiválját 1957 óta rendezik meg minden tavasszal, két héten át vetítik a világ filmtermésének legjavát. 2024.05.06 09:55 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Zurbó Dorottya és Arun Bhattarai A boldogság ügynöke (Agent of Happiness) című, magyar-bhutáni koprodukcióban készült filmje már látható a hazai mozikban. Az alkotás San Francisco-ban közönségdíjat nyert, és Mexikóvárosban is vetítették.



A filmet forgalmazó Mozinet közleményében Zurbó Dorottyát idézte, aki elmondta: a film látható volt a Sundance Mexico Fesztiválon, valamint ezzel párhuzamosan a San Francisco-i Nemzetközi Filmfesztiválon (SFFILM Festival) is vetítették, ahol a közönségdíjat nyerte el. Amerika legrégebbi filmfesztiválját 1957 óta rendezik meg minden tavasszal, két héten át vetítik a világ filmtermésének legjavát.



"Nagyon nagy öröm nekünk, hogy a film ennyi fesztiválon szerepel és ilyen sokan kíváncsiak rá világszerte" - idézik a Zurbó Dorottyát, aki elmondta: olyan sok meghívás érkezik, hogy Arun Bhattarai rendezőtársával felosztották a fesztiválokat, hogy ki hova utazik.



"Ő San Francisco-ba kísérte a filmet és onnan Sydneybe utazik, míg én Mexikó után Barcelonába" - mondta, kiemelve, hogy a DocsBarcelonán nyitófilm lesz A boldogság ügyöke, a New York-i Margaret Mead Filmfesztiválon zárófilm.



Zurbó Dorottya és Arun Bhattarai rendezők egy negyvenes éveiben járó boldogságügynök, Amber Gurung életét követték A boldogság ügynöke című filmben. A mindössze 700 ezer embert számláló, apró himalájai királyságban, Bhutánban ugyanis a Boldogság Kutatóintézet munkatársai járják az országot, és négyórás kérdőív segítségével mérik fel a lakosság boldogságszintjét. Ennek eredményéből dolgozzák ki az ötéves fejlesztési terveket, amelyeknek elsődleges célja, hogy tovább növeljék a bhutáni társadalom "boldogságindexét".



A film több országban is mozikba kerül: köztük van az Egyesült Királyság, Írország, Németország, Ausztria, Ausztrália, Új-Zéland, Olaszország, Spanyolország, Portugália, Svájc, Belgium, Izrael, Hongkong, Makaó, Tajvan.



A boldogság ügynöke a magyar Match Frame Productions és a bhutáni Sound Pictures koprodukciójában, a Nemzeti Filmintézet, az amerikai Sundance Institute, Catapult Film Fund, deNovo Initiative és a dél-koreai DMZ Docs Fund támogatásával készült.



A film producere Szakonyi Noémi Veronika és Vincze Máté Artur, koproducere Arun Bhattarai, vágója Sass Péter, hangmestere Várhegyi Rudolf és Bohács Tamás, zeneszerzője Balázs Ádám, line producere Tóth Anna.