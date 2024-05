Kultúra

Több évre visszamenőleg fizet jogdíjakat az előadóknak az EJI

A most lezárt jogosultkutatás során az Előadóművészi Jogvédő Iroda Egyesület (EJI) csaknem 210 millió forint, 2016 és 2022 között beszedett jogdíj jogosultját azonosította be és fizette ki pótlólag. Az EJI folytatja a tavaly beszedett jogdíjak felosztását is.



Az EJI jelentős erőforrásokat mozgósít a jogdíjak begyűjtése mellett a jogosultak beazonosítására is. A szükséges adatok hiánya miatt ugyanis előfordul, hogy előadók kimaradhatnak a felosztásokból - áll az EJI által az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményben.



Mint írták, a korábban nem azonosított felvételek között nagy számban vannak olyanok, amelyeket az érintett előadók nem regisztráltak határidőn belül, illetve hiányos vagy téves adatokkal szerepelnek a felhasználói adatszolgáltatásokban.



A közleményben kiemelik, az EJI alapelve, hogy jogdíj nem maradhat kifizetetlenül: az egyesület szakemberei összetett informatikai eljárásokkal és egyéni kutatási módszerekkel dolgoznak a jogdíjak kifizetéséhez hiányzó információk beszerzésén.



A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az EJI hangfelvételi adatbázisának bővítése eredményeként az idén lehetővé vált a filmzenei jogdíjak széles körű felosztása is: az úgynevezett főcím-, és vége főcímzene elkészítésében közreműködő előadóművészek között a felosztási szabályzat szerint az eredeti főszereplő jogdíjának megfelelő összeget kell felosztani, a háttér, illetve betétzene elkészítésében közreműködő előadóművészek között pedig hangfelvételenként összesen egy-egy eredeti szereplőre eső jogdíjat osztottak fel.



Az EJI munkaszervezete folytatja a tavaly beszedett jogdíjak felosztását, amelyet idén várhatóan júniusban a hangfelvételeket, szeptember végén pedig az audiovizuális jogdíjakat illetően tervez lezárni - áll a közleményben.