Kultúra

Fonogram-életműdíjat kapott az Edda Művek, Müller Péter Sziámi és Galler András

Fonogram-életműdíjat kapott az idén 50 éves Edda Művek, Müller Péter Sziámi és Galler András Indián - közölte a díj kommunikációjával foglalkozó cég.



A közlemény felidézi, az Edda zenekar Miskolcról indult 1974-ben Griff néven.



A csapat több tagváltáson és "újjászületésen" esett át, ma olyan zenészek alkotják, mint Pataky Attila, Alapi István, Gömöry Zsolt és Kicska László.



Müller Péter Sziámi a magyar alternatív kultúra egyik meghatározó egyénisége, aki még 72 évesen is képes a folytonos megújulásra. Költő, dalszerző, énekes, filmrendező, színész, kulturális szakember.



A nevéhez köthető az URH, a Kontroll Csoport, Sziámi (eredetileg Sziámi Sziámi), a Szakcsi Lakatos Bélával közös Pianissimo! duó, a Kirschner Péterrel közös Felevad duó. Jelenleg is turnézó zenekara a Müller Péter Sziámi AndFriends.



Galler András, azaz Indián a legnépszerűbb magyar videóklip-rendező, 32 éve tartó pályája alatt mintegy 800-900 videóklip elkészítéséért felelt Szőke János operatőri munkája mellett. A Kiss Áronnal közösen alapított Los Tiki Pictures a zenei kisfilmek mellett ismeretterjesztő sorozatok, reklámok, mozifilmek készítésével is foglalkozik.



A nevéhez fűződik egyebek mellett a Voice és A Nagy Duett kisfilmjeinek elkészítése, 2008-ban a Jack Jack zenekarról szóló dokumentumfilm rendezője volt, 2023-ban a Varrat című magyar dokumentumfilmben tűnt fel.



A Fonogram-díjakat - az életműdíjak kivételével - múlt szombaton adták át a budapesti Barabás Villában; az eseményen elismerést vehetett át többek közt a Zaporozsec, a Carson Coma, Rúzsa Magdi, a Pogány Induló, Saya Noé, a Thy Catafalque és a Góbé is.