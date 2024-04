Programajánló

Budapesten ad koncertet Anneke van Giersbergen

Vonósnégyesre átdolgozott heavy metál himnuszokkal érkezik Budapestre Anneke van Giersbergen. A világhírű holland énekesnő május 19-én a MOMkult-ban fog fellépni csapatával.

A Heavy Strings turné keretében többek között az Iron Maiden, a Black Sabbath, a Guns N' Roses, a Scorpions és a Foreigner dalai hangzanak el félig akusztikus, vonósnégyessel és zongorán kísért hangszerelésben - közölte a szervező Concerto Music pénteken az MTI-vel.



Anneke van Giersbergen a Gathering zenekar élén vált ismertté; tizenhárom év és hat stúdióalbum után 2007-ben hagyta ott a rendkívül sikeres prog-alterrock zenekart, azóta szólóénekesként tevékenykedik nagy sikerrel.



Néhány éve, a Metallica 40. születésnapja alkalmából egy vonósnégyes kíséretében adta elő a Nothing Else Matters-t. A zongorista Ruud Peeters által megszervezett felállásban olyan jól sikerült az előadás, hogy megszületett az együttműködés ötlete, amiből kialakult a Heavy Strings Tour: a koncerteken Anneke félig komolyzenei hangszerelésben adja elő kedvenc heavy metál dalait, sok más sláger mellett.



Anneke és Ruud Peters mellett Joanna Czaj és Eweline Peeters hegedűn, Paloma Ortas brácsán, Stanislav Degtyarev csellón játszik; ők négyen Magic Strings néven zenélnek együtt. A hollandiai fellépések után most Európát is bejárják ebben a felállásban.



Anneke van Giersbergen jól ismert a magyar közönség előtt, ez már a 15. itteni fellépése lesz - legutóbb 2018-ban járt Budapesten, akkor a VUUR énekeseként az A38-on lépett fel.