Kultúra

Cannes - Egy francia, egy iráni és egy román filmmel bővült a verseny

Három filmmel, egy francia, egy iráni és egy román alkotással 22-re bővült, és ezzel véglegessé vált a májusi 77. cannes-i fesztivál hivatalos versenyprogramja - jelentették be hétfő este a szervezők.



A The Artist - A némafilmes című filmjével 2012-ben Oscar-díjat nyert 57 éves Michel Hazanavicius ezúttal egy animációs filmmel (La plus précieuse des marchandises - A legértékesebb áru) kapott meghívást az Arany Pálmáért versengő művek közé. Az eklektikus rendezőnek ez az első animációs filmes kísérlete. A Jean-Claude Grumberg színdarabjából adaptált animáció a holokauszt emlékét és egy zsidó gyermek sorsát idézi fel, akinek csodával határos módon sikerül megmenekülnie az auschwitzi náci megsemmisítő táborba való deportálástól.



A fesztivál a versenybe hívta meg az iráni Mohammad Raszulof új filmjét (The seed of the sacred fig - A szent füge magja) is. A rendező Nincs gonosz című, 2020-ban készült filmje elnyerte a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, tavaly pedig a zsűri tagjaként kapott meghívást Cannes-ba, de miután hazájában a rezsim célkeresztjébe került, és nemrég szabadult a börtönből, nem kapott engedélyt arra, hogy elhagyja Iránt. A korrupció és a halálbüntetés égető kérdéseiről nyíltan beszélő alkotót a világ fesztiváljain rendszeresen díjazzák, de Iránban a rezsim elleni propagandával vádolják más alkotótársaihoz hasonlóan.



A harmadik versenyfilm (Trei kilometri până la capătul lumii - Három kilométer a világ végéig) rendezője a román Emanuel Parvu, aki először versenyezhet a hivatalos programban.







A 77. cannes-i fesztivált május 14. és 25. között rendezik meg, a seregszemle Quentin Dupieux francia rendező Le deuxieme acte (A második felvonás) című vígjátékának versenyen kívüli díszbemutatójával nyílik meg, a hivatalos versenyprogram nemzetközi zsűrijének elnöke Greta Gerwig, a Barbie című film rendezője, a nyitó- és a záróünnepség háziasszonya pedig Camille Cottin francia színésznő lesz.



A 22 versenyfilm között szerepel egyebek mellett Francis Ford Coppola legújabb alkotása, az Adam Driver és Forest Whitaker főszereplésével készült Megalopolis című sci-fi, a kanadai David Cronenberg The Shrouds (A leplek) című, a gyászolásról szóló thrillere - amelynek főszereplői Diane Kruger és Vincent Cassel -, valamint több mint negyven évvel az Amerikai dzsigoló című dráma sikere után Paul Schrader rendező és a főszereplő Richard Gere új közös filmje (Oh, Canada) is.