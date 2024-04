Programajánló

Veteránjármű-kiállítás és hajós felvonulás Esztergomban

Akkor és Most Jármű Expo néven rendeznek a hétvégén a régmúlt, illetve a jelen két- és négykerekű járműveit bemutató kiállítást Esztergomban, a programot zenei fesztivál és lampionos hajós felvonulás színesíti - közölték a szervezők. 2024.04.22 23:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Akkor és Most Jármű Expo néven rendeznek a hétvégén a régmúlt, illetve a jelen két- és négykerekű járműveit bemutató kiállítást Esztergomban, a programot zenei fesztivál és lampionos hajós felvonulás színesíti - közölték a szervezők az MTI-vel. A Nagy Duna sétánynál található Rugby Club területén teherautókat, autókat, motorokat és kerékpárokat állítanak ki, valamint látható lesz a Suzuki teljes négykerekű termékpalettája, motorkerékpárok és hajómotorok társaságában.



A látogatók bepillantást nyerhetnek az elmúlt 100 évet felölelő rádiós, fotós és filmtechnikai eszközök sokaságába, valamint a regisztrált jelentkezők ingyenes fotós tanfolyamon vehetnek részt, ahol a legkorszerűbb eszközöket is kipróbálhatják.



A zenei fesztivál keretében szombaton fellép a Matolcsi Acoustic Band és a Ladánybene 27, vasárnap pedig Filip Gyuri és Barátai, valamint Radics Gigi ad koncertet.



Április 30-án, a munka ünnepe előtti délutánon a Duna-Ipoly Nemzeti Park és az Esztergom Madárakol Természetvédelmi Egyesület munkatársai kirakókkal, fészekbemutatóval és természettel kapcsolatos programokkal várják családokat.



Sötétedéskor rendezik meg a Lampionos Hajós Felvonulást, amelyen zenés kísérettel és színes fényekkel feldíszített hajók, csónakok úsznak le a Kis-Dunán. A programsorozat zárásaként este tíz órától az Anna and the Barbies ad koncertet a Rugby Club területén.