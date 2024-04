Kultúra

Klasszikus és könnyűzenei programokat is kínál az MVM új koncertsorozata

MVM Classic&Club néven a klasszikus zenét és a minőségi könnyűzenét középpontba állító, nagyszabású országos koncertsorozat indul az MVM támogatásával. A koncertsorozat a két műfaj kiemelkedő hazai tehetségeinek egyedi produkcióit mutatja be.



Rendszeres klasszikus zenei koncertekkel, jazz-, népzenei és könnyűzenei eseményekkel, valamint gyermekkoncertekkel is várja majd a közönséget az MVM Classic&Club elnevezésű zenei koncertsorozat - mondta el Mátrai Károly, az MVM Csoport vezérigazgatója.



A zeneművészet iránti elkötelezettségük évtizedekre tekint vissza és folyamatosan keresik az új lehetőségeket, hogy még többet adjanak a művészetnek, a művészeknek és ezáltal a kultúraszerető közönségnek - hangsúlyozta a vezérigazgató, hozzáfűzve, hogy a Classic&Club koncertsorozat kiválóan egészíti ki az MVM ZENERGIA koncertek küldetését.



Mátrai Károly kiemelte, hogy a koncertsorozatban az eddigieknél is színesebb tematikával bővítik ki hagyományos komolyzenei programjaikat. Bár a klasszikus alapokat megtartják, úgy gondolják, hogy a komolyzene mellett az igényes könnyűzenének is szerepet kell adni nagy zeneművészeti sorozatukban - hangsúlyozta a vezérigazgató, kiemelve, hogy ikonikus előadók, Kossuth-díjas művészek, valamint fiatalos és lendületes repertoár jellemzi a koncertsorozatot.







Az MVM Classic&Club reményeik szerint új dimenziót ad a zenei kultúrának, és összehozza a különböző zenei világok rajongóit, elősegítve ezzel a kölcsönös megértést és tiszteletet a különböző műfajok iránt - tette hozzá a vezérigazgató.



Balázs János zongoraművész, a koncertsorozat művészeti vezetője elmondta, hogy a Classic&Club négy részből áll: a sorozatban klasszikus hangversenyek, könnyűzenei koncertek, Junior Prima díjasok hangversenyei, valamint a családoknak szánt programok, köztük hangszerbemutató koncertek várják az érdeklődőket.

A sorozatot megnyitó MVM Classic koncertet június 2-án tartják Kossuth-díjas Junior Primák címmel. Az eseményen Balázs János mellett Baráti Kristóf hegedűművész és Bogányi Gergely zongoraművész lép fel a Junior Prima és Artisjus-díjas Anima Musicae Kamarazenekar közreműködésével.



Az első MVM Club eseményen pedig június 6-án Tóth Vera Artisjus-díjas énekesnő, Csík János Kossuth-díjas zenész, valamint Pál István "Szalonna" és Bandája mutat be egy egyedi produkciót.



Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, jegyeket hétfőtől lehet vásárolni a koncertekre.



A sajtótájékoztatóra kiadott közlemény szerint MVM 60 millió forinttal támogatja a koncertsorozatot, amely a Junior Prima Díj zeneművészeti kategóriájának társalapítójaként is szerepet vállaló energetikai holding megújított zeneművészeti aktivitásainak egyik fő eleme lesz a jövőben.