Gasztronómia

Százharmincnál több nevezés érkezett az Év pálinkás bonbonja-2024 versenyre

Százharminchárom nevezés érkezett az Év pálinkás bonbonja-2024 versenyre - mondta szerdán a gyulai Almásy-kastélyban, a tételek zsűrizése előtt a verseny ötletgazdája.



Fabulya Attila emlékeztett, a versenyt tavaly hirdették meg először, akkor 104 nevezés érkezett. Az volt a céljuk, hogy a hungarikum magyar pálinka és a minőségi csokoládék közös kulináris élvezeti értékeit népszerűsítsék; emellett előmozdítsák a hazai kézműves csokoládés műhelyek, cukrászüzemek és a minőségi gyümölcspálinkákat gyártó cégek szakmai együttműködését.



Úgy tapasztalták, erre voltak is példák, tudnak olyan kapcsolatról, ahol a pálinkás és a bonbonos cég 400 kilométer távolságból dolgozott együtt; az évvégi, céges ajándékosztásoknak pedig egyik slágerterméke volt a pálinkás bonbon, amelyből több ezer került a fogyasztókhoz - válaszolta az MTI kérdésére.



A versenyigazgató elmondta, négy kategóriában hirdették meg a versenyt. Hatvannyolc krémtöltelékkel készült, kézműves pálinkás bonbon érkezett. A Gyulai Pálinkafesztiválon az év gyümölcse idén a birs, így külön bírálják a birspálinka felhasználásával készült édességeket: abból 30-at neveztek. Új kategória a mindenmentes bonbon, amiből 8-at bírál a zsűri; és külön értékelik az oktatási intézményben készült bonbont, itt 11 iskolából 27 nevezés érkezett; a hallgatóknak ez a vizsgamunkája - ismertette Fabulya Attila.



Idén négy darab, háromtagú szakmai zsűri értékeli a bonbonokat, egy tag mindig pálinkaszakértő, a többi pedig cukrászmester, cukrászdatulajdonos; köztük van a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke is. Nézik a tételek megjelenését, szerkezeti felépítését, a krémességet, a fűszerezést, a kreativitást és az összbenyomást. Ez alapján arany, ezüst és bronz minősítéseket osztanak. Az arany minősítések közül választják ki az Év pálinkás bonbonját - mondta Veszely Attila zsűrielnök.



Idén társadalmi zsűri kiválasztja az aranyérmes tételek közül a Gyulai Pálinkafesztivál közönségdíjas pálinkás bonbonját is - tette hozzá Varga-Bora Tímea főszervező.



Veszely Attila véleménye szerint a nagyszámú nevezés jelzi, hogy a fogyasztók keresik a jó minőségű csokoládét akkor is, ha annak épp "elszállt kicsit" az ára - mondta az MTI-nek. Hozzátette, a zsűri tavaly leírta a hibákat és javaslatot tett azok kijavítására is; kíváncsiak, hogy idén ezeket beépítették-e a nevezők.



Fabulya Attila elmondta, két nevezés érkezett Szlovákiából, de azok a bonbonok is magyar pálinkával készültek. Reményeik szerint a jövőben még inkább ki tudják terjeszteni a versenyt a határon túlra.



A 24. Gyulai Pálinkafesztivált május 17-19. között rendezik meg. A verseny eredményeit 18-án, szombaton 13 órakor az Almásy-kastélyban hirdetik ki.