Kultúra

Nemzetközi Jazznap több hazai helyszínen

Idén is több hazai helyszín csatlakozik az UNESCO Nemzetközi Jazznapjához. Április 28-tól 30-ig öt klubban, valamint a Jazzfest Budapest keretében a Városháza Parkban lesznek koncertek.



Herbie Hancock világhírű amerikai dzsessz zenész az UNESCO, az ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete jószolgálati nagyköveteként 2011-ben indította útjára az International Jazz Day-t, amelyet azóta világszerte április 30-án ünnepelnek - közölték a szervezők szerdán az MTI-vel.



Tavaly már 155 ország csatlakozott hivatalosan saját rendezvényeivel, a mindig máshol rendezett központi gálán pedig Hancock és világhírű zenésztársai szerepelnek élő közvetítésben. Idén a marokkói Tanger a nemzetközi gála helyszíne.



Az idei magyarországi eseménysorozat, a Jazznap.hu keretében öt klubban (a fővárosban az If Caféban, az Óbudai Társaskörben és a Budapest Jazz Clubban; Nagykanizsán a Kanizsai Kulturális Központban, a szlovákiai Révkomáromban pedig a Platz-ban), valamint a Városháza Parkban lesznek koncertek április 28. és 30. között.



Április 28-án az If Caféban a Hotel-X játszik, a zenekarban Wahorn András (fúvós hangszerek, computer), Baló Sámuel (zongora), Kováts Zoltán (bőgő) és Weszely János (dob) szerepel. Másnap az Óbudai Társaskörben az 1980 óta létező Budapest Ragtime Band lép színpadra, amelyben Gayer Ferenc (bőgő), Csapó Krisztián (ének, harsona), Varga Tivadar (zongora), Csárics Sándor (trombita), Széki József (xilofon, ütőhangszerek, ének), Antal Tibor (hegedű) és Weszely János (dob) zenél.



Szintén április 29-én Nagykanizsán a Trio Squelini koncertezik. Az etno-dzsesszt és kortárs kamarazenét játszó csapatban ismert és tapasztalt zenészek játszanak együtt: Szalai Péter (ütőhangszerek, kalimba, aquaphone), Szőke Szabolcs (gadulka, sarangi, array mbira) és Váczi Dániel (sopranino- és altszaxofon, aquaphone). Aznap a Budapest Jazz Clubban a fúziós dzsesszben utazó Kunatones látható és hallható: Kuna Gyula (trombita), Kuna Valéria (trombita, szárnykürt, ének), Kuna Bence (kürt, ütőhangszerek), Kuna Márton (harsona), Somos András (billentyűs hangszerek, fuvola), Várvölgyi Szabolcs (gitár), Ferenc Éder "Lá" (basszusgitár), Kovács Norbert (dob) és Tarr Gergely (ütőhangszerek).



A BJC-ben április 30-án a Tzumo Gipsy Dreams feat. Ferenc Németh elnevezésű formáció ad ingyenes koncertet. Tzumo Árpádot (zongora), Szabó Gabriellát (vokál), Pozsár Esztert (fuvola) és Lakatos Pecek Krisztiánt (bőgő) ezúttal a nemzetközileg is jegyzett dobos, Németh Ferenc egészíti ki, aki olyan világsztárokkal muzsikált már együtt, mint John Patitucci, Wayne Shorter és a fesztivál nagykövete, Herbie Hancock.

Aznap este a révkomáromi Platz klubban az Áron Hodek & The Pocket Crew ad szintén ingyenes koncertet. A csodagyerekként számon tartott, mindössze 13 éves basszusgitáros, Hodek Áron tehetségére már Quincy Jones és Lenny Kravitz is felfigyelt. Bátyja, a dobos Dávid jelentős sikereket ért el az Egyesült Államokban; a trióban egy kiváló szlovákiai billentyűs, Eugen Vizváry egészíti ki őket.



Április 30-án 20 órától szintén ingyenes koncertet rendeznek a budapesti Városháza Parkban, ahol a Jazzfest Budapest nemzetközi fesztivál kurátoraiból és zenésztársaikból álló alkalmi zenekar lép fel: Borbély Mihály (szaxofon), Gyémánt Bálint (gitár), Oláh Krisztián (zongora), Mogyoró Kornél (ütőhangszerek), Orbán György (bőgő), Csízi László (dob), Lakatos Mónika (ének) és Pasquale Mirra (vibrafon).