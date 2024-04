Kultúra

Szombaton ismét lemezboltok napja

Ismét nyolc magyarországi lemezbolt részvételével, különleges hazai és nemzetközi megjelenésekkel várja az érdeklődőket a lemezboltok napja április 20-án, szombaton. A tizenhetedik alkalommal megszervezett nemzetközi rendezvény idei nagykövete a Paramore együttes.



A nehézségekkel küszködő független lemezboltok fennmaradása érdekében 2007 óta rendezik meg a Record Store Dayt (RSD). A kezdeményezés az Egyesült Államokból indult; Magyarországról először 2010-ben a Wave és a Musicland lemezbolt csatlakozott a kezdeményezéshez.



A lemezkiadók és az előadók minden évben világszerte különleges fizikai hanghordozókkal készülnek erre a napra. Az RSD-t harminc ország mintegy ezer boltjában tartják, a vinyl reneszánszának köszönhetően Magyarországon immár kilenc hanglemezbolt kapcsolódik az eseményhez. A Wave és a Musicland/Neon Music mellett a szintén budapesti Deep, MG Records, a Kalóz Records, a Lemezkuckó, a Soul Cure Records, valamint a dunaújvárosi 777 és a szegedi Néma Papagáj várja a vásárlókat és a zenerajongókat extra nyitvatartással és programokkal, minikoncertekkel, exkluzív kiadványokkal, kedvezményekkel.



Az RSD-re megjelenő különleges magyar kiadványok közé tartozik Cserháti Zsuzsa Hamu és gyémánt című, fehér márvány színű LP-je, a Dope Calypso Giddy Up című korongja, valamint Pogár László és Sívó Dániel Equinox/Resolution című kislemeze.



Fekete Jenő szombaton 14 óra 30 perctől az Üllői úti MG Recordsban rövid akusztikus koncert keretében mutatja be új dupla lemezét, a Sáraranyt, amelyet dedikál is. A tizenhat oldalas booklettel és kézzel sorszámozott litográfiával ellátott kiadvány a megszokott fekete lemezeken kívül további száz darab sorszámozott sárarany színű korongon is forgalomba kerül.



A Tivadar utcai Musicland-ban 12 óráról lesznek koncertek és dj-szettek, fellép mások mellett Pogár László (Black Bartók, Hangmás), Szabó Benedek (Galaxisok), Pándi Balázs és Soma (Galaxisok/Platon Karataev).



A négyszáznál is több exkluzív nemzetközi kiadvány között lesz mások mellett a The 1975 Live at Gorilla című dupla koncertlemeze, a 10,000 Maniacs Playing Favorites című anyaga, Cannonball Adderley két, fél évszázaddal ezelőtti franciaországi dzsesszkoncertje, számos Beatles-különlegesség, a Blur Parklife című albumának 30. évfordulós képlemez verziója, a Buena Vista Social Club legendás 1997-es lemeze, David Bowie Waiting in the Sky-ja, a Doors 1968-as stockholmi koncertje LP-n és CD-n, Elton John Caribou című 1974-es lemeze dupla LP-n, John Lennon Mind Games című EP-je fekete és színes változatban, Ennio Morricone két filmzenéje, Nico 1986-os tokiói koncertje, a Ramones 1975-ös demófelvételei, a Rolling Stones első LP-je, Kim Wilde különleges diszkómixei vagy Frank Zappa Zappa for President című duplalemeze.

A lemezboltok napja idei nagykövete az idén húszéves amerikai rockbanda, a Paramore. Bővebb információk a résztvevő lemezboltok elérhetőségeivel és eseményeivel kapcsolatban a Record Store Day Hungary weboldalán olvashatók.