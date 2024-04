Állati

Péntektől vasárnapig tart a Föld Fesztivál a Budapesti Állatkertben

Péntektől vasárnapig tart a Föld Fesztivál a Budapesti Állatkertben, ahol látványetetésekkel, állatbemutatókkal és állattréningekkel várják a látogatókat.



A Föld napja alkalmából szervezett háromnapos fesztiválon az állatkert és partnerszervezetei gazdag programkínálattal, sokféle élménnyel várják a gyermekeket, családokat a környezetvédelem és a természetvédelem témakörében. A Föld Fesztivál első napjával indul az állatbemutatók, látványetetések és állattréningek főszezonja is - közölte a fővárosi intézmény az MTI-vel.



Pénteken elsősorban a tanulmányi csoportokat várják kilenc, szombaton és vasárnap pedig a családokat tizenhét állomáshelyen, amelyeken például az állatkerti vadállatmentő munkát lehet megismerni, de lesz zoopedagógiai állomás, növényismertető és kézművesprogram is.



Az Állatkert különféle partnerszervezetei is jelen lesznek a Föld Fesztiválon. A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület fenntarthatóság-játszóházzal készül, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Ifjúsági Tagozata a Madárbarát kert programot, az MME Kétéltű- és Hüllővédelmi Szakosztálya pedig a hazai hüllők és kétéltűek világát mutatja be. A Herman Ottó Intézet állomásán az év emlőséről, a vadmacskáról lehet sokat megtudni, az ATK Talajtani Intézet és a Magyar Talajtani Társaság a talaj jelentőségéről tart ismertetőt, a Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület pedig interaktív természetvédelmi állomással érkezik a fesztiválra. Lesz továbbá Ökocsiga játszóház, valamint komposztálással, meteorológiával és levegőtisztaság-védelemmel foglalkozó állomás is.



A Föld Fesztivál ideje alatt, április 19-én indul útjára a Légy ott! programsorozat is, amely az egész főszezonban, kora őszig naponta több állattréningből, látványetetésből, állatbemutatóból áll. Lesz többek között oroszlánfóka-tréning, pingvin- és sörényeshangyász-látványetetés, sőt elefántiskola is. Ezeket a programokat az állatkerti munkatársak előre meghirdetett időpontokban tartják, így a látogatók előre megtervezhetik, hogy melyik Légy ott! programon szeretnének részt venni.