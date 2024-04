Kultúra

Cannes - Tiszteletbeli Arany Pálma-díjat kap George Lucas a fesztiválon

Tiszteletbeli Arany Pálma-díjat kap George Lucas, a Csillagok háborúja-sorozat rendezője május 25-én, a 77. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztivál záróünnepségén - jelentették be kedden a szervezők.



"A cannes-i filmfesztivál mindig is különleges helyet foglalt el a szívemben" - idézte George Lucast a fesztivál közleménye. "Meglepődtem és örültem, amikor első filmemet, a THX 1138-at beválogatták 1971-ben vetítésre a Croisette-en. Azóta sokszor visszatértem a fesztiválra forgatókönyvíróként, rendezőként és producerként. Igazán megtisztelő ez a különleges elismerés, amely nagyon sokat jelent nekem" - tette hozzá az amerikai filmes.







A cannes-i fesztivál J.R.R. Tolkienhez, A Gyűrűk Ura írójához hasonlította a rendezőt: George Lucas "egy teljes univerzumot képzel el, annak földrajzával, népességével, nyelveivel, erkölcsi értékeivel és még járműveivel is".



"A Csillagok háborúja-sorozat kilenc része által, amelyek közül négyet ő maga rendezett, George Lucas egy hollywoodi birodalmat épített fel" - írták a szervezők. A 79 éves hollywoodi rendező "örökre megadta a kasszasikerfilmnek az elismertséget, a közönségnek pedig világszerte páratlan élvezetet nyújtott" - tették hozzá. George Lucas emellett kiemelkedő producer, aki a Csillagok háborúja mellett számos rendező legendás filmjeinek fejlesztésében is részt vett Kuroszava Akira Az árnyéklovas című drámájától a Steven Spielberg rendezésében készült Indiana Jones-filmekig - jegyezték meg.



A 77. cannes-i fesztivált május 14. és 25. között rendezik meg, a hivatalos programba meghívott alkotások listáját csütörtökön párizsi sajtótájékoztatójukon hozzák nyilvánosságra a szervezők, akik már korábban bejelentették, hogy a fesztivál Quentin Dupieux francia rendező Le deuxieme acte (A második felvonás) című vígjátékának versenyen kívüli díszbemutatójával nyílik meg, a hivatalos versenyprogram nemzetközi zsűrijének elnöke Greta Gerwig, a Barbie című film rendezője, a nyitó- és a záróünnepség háziasszonya pedig Camille Cottin francia színésznő lesz.