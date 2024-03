Kultúra

Melanie C, a Spice Girls sztárja is fellép a szegedi Deja Vu Fesztiválon

Melanie Chisholm, azaz Melanie C - vagy Sporty Spice - minden idők legsikeresebb lánybandája, a Spice Girls tagjaként vált híressé. 2024.03.12 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Melanie C, a Spice Girls sztárja is fellép a szegedi Deja Vu Fesztiválon júniusban - tájékoztatták a szervezők az MTI-t.



Melanie Chisholm, azaz Melanie C - vagy Sporty Spice - minden idők legsikeresebb lánybandája, a Spice Girls tagjaként vált híressé. A világhírű formációval - két év alatt - két egymást követő number one albumot, kilenc világslágert, a legnagyobb példányszámban eladott debütáló kislemezt jelentettek meg és - a lányegyütteseket tekintve - a zenetörténet legnagyobb példányszámban eladott albumával büszkélkedhetnek. Öt Brit Awards, négy Billboard Music Awards, három American Music Awards, három MTV Europe Music Awards és egy MTV Video Music Award díjat kaptak. 2000-ben ők lettek a Brit Award for Outstanding Contribution to Music legfiatalabb díjazottjai.



Melanie C 1998-ban kezdett szólókarrierbe, a pop, rock és dance zenén átívelő debütáló albuma, a Northern Star világszerte négymillió példányban kelt el, és az Egyesült Királyságban háromszoros platinalemezes lett; a lemezről két kislemez, a Never Be the Same Again és az I Turn to You is listavezető sláger volt. Nyolc szólóalbummal a háta mögött összesen 41 ezüst-, arany- és platinaminősítéssel rendelkezik szólóelőadóként. Melanie C 14 brit listavezető kislemezzel büszkélkedhet, és ő az egyetlen női előadó, aki szólóban, duóban, kvartettben és kvintettben is listavezető volt. Énekesnői munkásságán túlmenően kiadó tulajdonosa, színész, táncos, tehetségkutató műsorok zsűritagja és író is.



A június 6-7-8-án a Deja Vu Fesztiválra az Újszegedi Partfürdőre érkezik az 1990-es évek slágereivel a 2 Unlimited, az Alcazar, az ATC német dance formáció, a Cascada, DJ Antoine. Érkezik a Stereo Love című dalával világhírűvé vált Edward Maya, a trinidadi gyökerekkel rendelkező német énekes, Haddaway, a Dragostea Din Tei slágerrel befutott O-Zone és a Rednex.