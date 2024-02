Kultúra

Visszakerült Lotz Károly Ménes című képe a Gödöllői Királyi Kastély lovardájába

A szerdai átadón Vincze Máté hangsúlyozta: a mostani ünnepség többről szól, mint egy festmény visszaadása és restaurálása, ünnepeljük egyben a kulturális tereink megújulását is.



A közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár emlékeztetett arra, hogy a kormány az elmúlt 14 évben több mint 620 milliárd forintos beruházást hajtott végre a kulturális infrastruktúra területén.



"Mi magyarok azt gondoljuk magunkról, hogy mi vagyunk az az ország, az a nemzet, amely erején felül teljesít, ha kulturális értékek megőrzéséről van szó, európaiak vagyunk, bekapcsolódunk az európai kultúrába" - mutatott rá, hozzátéve, hogy mindennek a Gödöllői Királyi Kastély volt lovardája és maga a kastély is tökéletes leképezése.



Az elmúlt 14 évben a kulturális infrastruktúrára költött többszáz milliárd forint több mint 100 kulturális projektet jelent, amelyek közül a Gödöllői Királyi Kastély volt az egyik első beruházás - emelte ki a helyettes államtitkár.



A most eredeti helyére visszakerült festményről szólva Vincze Máté hangsúlyozta, hogy a felújított Lotz Károly-kép egy szimbólum is, amely a 21. századi Magyarországot kell, hogy jellemezze. Felidézte, hogy a festmény a 30-as évekig Gödöllőn volt, aztán mostoha körülmények közé került a Nemzeti Galéria raktárába és el is felejtették. "Nagyon fontos a kulturális kormányzat számára, hogy raktáraink helyett ezek a képek láthatók legyenek, bemutathatók legyenek és az egész ország részesüljön abból a közkincsből, közgyűjteményi kincsből, amellyel Magyarország rendelkezik" - fűzte hozzá Vincze Máté.



Meszlényi Edit, a Magyar Nemzeti Galéria osztályvezetője elmondta, hogy Lotz Károly a Ménest 1880-ban festette állami megrendelésre, és eredetileg a kisbéri méntelep nagytermébe szánták. Az elkészült képet Lotz az Országos Képzőművészeti Társulat 1881. tavaszi tárlatán mutatta be a Műcsarnokban, ahol hatalmas sikert aratott. A kép végül a Gödöllői Királyi Kastély lovardájában találta meg otthonát - fűzte hozzá az osztályvezető.



A kép történetét bemutató tabló szerint a festmény az 1930-as években került a kastélyból a Budai Palotába. A II. világháború során megsérült, majd a Magyar Nemzeti Galéria raktárába került feltekert állapotban, vakkeret és díszkeret nélkül. 2018 elején sikerült beazonosítani a gödöllői lovarda belsejéről készült archív fénykép és a Lotz Károly születésének 100. évfordulójára 1933-ban készített emlékkiállítás katalógusában lévő fotó segítségével. A restaurálást - amelyre a Gödöllői Királyi Kastély Közhasznú Nonprofit Kft. miniszteri különkeretet kapott - a Szépművészeti Múzeum - Magyar Nemzeti Galéria restaurátorcsapata végezte.