Kultúra

Balaton Sound: Adam Beyer, Amelie Lens, Meduza, Maceo Plex is lesz

Adam Beyer, Amelie Lens, Meduza és Maceo Plex is szerepel a Heineken Balaton Sound kedden bejelentett csaknem harminc új fellépője között.



A népszerű elektronikus fesztivált idén július 3-tól 6-ig tartják Zamárdiban.



"Törekvésünk, hogy az elektronikus zenei színtér széles választékát kínáljuk. A beach fesztiválon ugyanúgy helyet kap a mainstream elektronikus zenei élvonal, mint az underground elektronika legjobbjai. A most bejelentett nevekkel erősödik a hard techno és hardstyle előadók sora" - idézte Filutás Annát, a Heineken Balaton Sound projektvezetőjét az MTI-hez eljuttatott közlemény.



Elmondta, eljön Zamárdiba a belga dj, Amelie Lens, aki először lép fel a Soundon, és akinek tavaly decemberben született meg első gyermeke. Ott lesz a fesztiválon a svéd Adam Beyer, aki évtizedek óta kiemelkedő előadója a techno-színtérnek, műsort ad a zenetörténet legnagyobb globális streamingjét produkáló olasz Meduza, valamint Maceo Plex kubai-amerikai dj, akinek tavaly decemberben jelent meg új albuma. Fellép továbbá Vintage Culture, Stephan Bodzin, a hard techno vonalat erősíti a 999999999, Sara Landry vagy az újgenerációs francia dj, Trym.



Az idei Soundon több változás várja a látogatókat. Új helyen lesz a főbejárat, módosul a nagyszínpad helyszíne, kényelmesebb teret biztosítva a nagy számú közönségnek. Továbbra is a fesztivál része az egy kilométer hosszú partszakasz, amely négy napon át éjjel-nappal vízparti helyszínekkel, beach partikkal, vízi játékokkal várja a fesztiválozókat.



"Az új helyre kerülő nagyszínpadon a programok immár hajnalba nyúlóan szórakoztatják a közönséget, az utolsó napon pedig egy end show-val zárunk, az elektronikus tánczene keményebb stílusaiban kiemelkedő, visszatérő holland szervezőcsapat, a Q-dance előadásában" - mondta Filutás Anna.



A kedden bejelentett fellépők között találjuk Zomboy-t, Borgore-t, Brina Knausst, Reinier Zonneveldet, a Mathame duót, Kölsch-t, a Fjaak-ot, érkezik az IDM, a Mind Against, Qreator, a Sound Rush duó, Ran-D és a Warface, Sefa Vlaarkamp és DV8. Szintén fellép a Soundon Juliet Fox, Nusha, a Space 92 x POPOF present: Turbulences, Miss Monique, Alison Wonderland és Sam Feldt is.



A szervezők már korábban bejelentették mások mellett Marshmello, Paul Kalkbrenner, James Hype, Purple Disco Machine vagy Timmy Trumpet fellépését az idei Balaton Soundon.