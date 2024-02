Műteni kellett

Színpadi balesetet szenvedett Vidnyánszky Attila, mentő vitte kórházba

A Nemzeti Színház direktora szombaton, a Petőfi Zenei Díjátadó színpadán esett el, amikor az életműdíjat kapott Hobo méltatása után lesétált a színpadról. 2024.02.07 08:14 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Múlt szombaton volt a Petőfi Zenei Díjátadó, amelyen Vidnyánszky Attila színházigazgató is részt vett. Ő adta át Hobo életműdíját, azonban miután átadta az elismerést, elesett a színpadon. Onnan ugyan még saját lábán távozott, utána viszont mentővel szállították kórházba - tudta meg a Blikk.



A lap információi szerint Vidnyánszky olyan súlyosan megsérült, hogy műteni is kellett.



Ezt követően járógipszet kapott, ami egy hónapig lesz a lábán, majd hosszas rehabilitáció vár a direktorra.



A Nemzeti Színházban épp egy másik színpadi balesettel kapcsolatos vizsgálat zajlik: Szász Júlia és Horváth Lajos Ottó még november 10-én szenvedett baleset a Nemzeti Színház Rómeó és Júlia előadásán, a színésznek az egyik keze, a színésznőnek lába és bordái is megsérültek. Az előadásról mentő szállította őket kórházba, azóta pedig egyikük sem tudott még visszatérni a színpadra.