Kultúra

Reigl Judit festménye 44 millió forintért kelt el a Virág Judit Galéria kortárs aukcióján

Reigl Judit egyik festménye 44 millió forintért kelt el, Keserü Ilona alkotásáért 19 milliót, Fajó János művéért 18 milliót fizettek a Virág Judit Galéria kedd esti árverésén.



A háború utáni és kortárs magyar képzőművészeti színtér "színe-javát" felvonultató aukciót a Budapest Kongresszusi Központban tartották.



A három éve elhunyt Reigl Judit Tömbírás című sorozatának egyik 1959-ben készített darabja élénk licitharc után 26 milliós kikiáltási árról emelkedett egészen 44 millió forintig. Egy második Reigl mű is új tulajdonosra talált, a Csavarás, gomolygás című festményt 13 millió forintért vásárolták meg.



Reigl Judit idén lenne 100 éves, életművét szerte a világon ünneplik. Budapesten jelenleg a Műcsarnokban látható kiállítása, munkái megtalálhatóak a földkerekség legfontosabb kortárs köz- és magángyűjteményeiben - emelte ki a Virág Judit Galéria által szerdán az MTI-hez eljuttatott közlemény.



Az élete nagy részét Franciaországban töltő Reigl Juditot a szürrealizmus és az akciófestészet egyik legnagyobb nemzetközi alakjaként tartják számon, egy-egy művének felbukkanása mindig örömünnep a műkincspiacon.



Tizenkilenc millió forintnál ütötték le a kortárs magyar művészet másik kiemelkedő alakja, Keserü Ilona Utókép 5. (Háromszoros nap) című alkotását. A festmény a keleti és ősi kultúrákban, vallásokban megjelenő napértelmezésekre is reflektál. Keserü Ilona Nyomtatott hangár című festménye 4,2 milliós kikiáltási árról startolt és 13 millió forintért kelt el.



Komoly érdeklődés kísérte Fajó János 1973-ból származó Piskóták III. című művének felbukkanását a piacon. Fajó jellegzetes piskóta motívumai 1971-től jelennek meg az életműben. A festmény 7,5 millió forintos kikiáltási árról emelkedett egészen 18 millió forintig



Rozsda Endre Cache-cache című, 1976-ban festett alkotása 15 millió forintért talált új tulajdonosra. Magas áron keltek el még többek között Bak Imre, El Kazovszkij, Gyarmathy Tihamér, Maurer Dóra, Nádler István és Lakner László és művei is.



"Annak idején elsőként karoltuk fel a kortárs magyar festészetet és rendeztünk dedikált aukciót a műveikből. Jó látni, hogy telt ház fogadja az aukciókat, egyre több új gyűjtő jelenik meg, akik ismerik és szeretik a kortárs festészetet. A magyar kortárs alkotók nimbusza jelentősen emelkedett a nemzetközi porondon is" - idézte Kelen Annát, a Virág Judit Galéria művészettörténészét a közlemény.