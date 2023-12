Kultúra

Bővült a SopronFest programja

A SopronFest pünkösdi hétvégi lővereki koncertjei előtt, május 12-én a soproni Fő téren Demjén Ferenc koncertje nyitja meg a programsorozatot. 2023.12.14 21:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szervezők tájékoztatása szerint május 12-én a Liszt-központban Fábry Sándor nevetteti meg a közönséget, a Telekom PodcastFesten Puzsér Róbert és Sebestyén Balázs közösen áll színpadra és elindulnak a SopronFest ART programjai is.



A SopronFest Fő téri színpadán egész héten ingyenes koncertek lesznek. A Tűztorony tövében lesz Necc Party, és fellép mások mellett a Csík zenekar, Kovácsovics Fruzsina és a holland Kraak & Smaak zenekar.



A Lőverek hétvégi kínálata is bővült, a Bladerunnaz csapatával fellép a Sigma is.



A SopronFest gasztronómiai programkínálatának célja, hogy tíz napon át ismert séfekkel és a hazai gasztronómia népszerű alakjaival találkozhasson a közönség soproni vendéglátóhelyeken. A Sopron Gourmet részeként reggeli, ebéd, vacsora és számos előadás, beszélgetés várja a látogatókat.



A SopronFest programjaira karácsony előtt kedvezményesen lehet jegyet és bérletet váltani. A soproniak a Hűség napja alkalmából december 14-én éjfélig kedvezményesen vásárolhatnak páros bérletet.



A szervezők korábban már bejelentették, hogy a Lőverekben május 17. és 19. között a Kruder & Dorfmeister, Alle Farben, a Bagossy Brothers Company, a ByeAlex és a Slepp, Curtis, Dzsúdló, a Follow the Flow, Majka, a Tankcsapda, T. Danny, a Quimby, Rúzsa Magdi, a Valmar és Beton.Hofi ad koncertet.



Kiemelt téma a Ne nézz félre! elnevezésű kampány, amelynek részeként az UNICEF szakértőivel és művészekkel az iskolai bántalmazásról, a bullying kérdéséről beszélgetnek, de szó lesz a mesterséges intelligenciáról is.



A Liszt-központban, a SopronFest ART programjain kortárs művészek csoportos kiállítása lesz látható, mások mellett Bereczki Kata, Bukta Imre, Ef Zámbó István, Labrosse Dániel, Sibitka Anna és Weiler Péter műveiből. Az alkotók nagy, szív alakú installációkat is készítenek Sopron utcáin.