Kultúra

Ünnepre hangoló előadásokkal készül a Müpa

Ünnepre hangoló előadásokkal várja a látogatókat a Müpa a következő hetekben. Az intézmény a család minden tagjának kínál programot ebben az időszakban.



A Recirquel népszerű téli újcirkusz-meséje, a Kristály december 6. és január 7. között több mint hatvan alkalommal lesz látható a Millenáris Üvegcsarnokában. A Vági Bence művészeti vezető által megálmodott produkció, amely szinte teljesen új szereplőgárdával és megújult zsánerszámokkal várja a közönséget, a cirkusz és a tánc eszközeivel idézi meg a klasszikus mesék világát - közölte a Müpa csütörtökön az MTI-vel.



Mint írták, az immerzív előadás gyerekek és felnőttek számára egyaránt lenyűgöző élményt nyújt, a műfaj sajátosságaként a nézők maguk is a cirkuszi tér részévé válnak: együtt mozognak és lélegeznek a művészekkel, a mesébe feledkezve együtt keresik a szeretet melegségét a lenyűgöző illúziókkal teli, hóval borított térben.



A Magyar Állami Népi Együttes nagyszabású adventi táncjátéka, a Csodaváró betlehemes hét képben, tánccal, zenével, énekkel és a karácsonyi szokások megidézésével varázsolja a színpadra az ünnep legszebb pillanatait, a készülődéstől az ajándékozáson át a mézeskalácssütésig, benne a díszítést és az ajándékozást is.



A legkisebbeket a Karácsonyi Ringató várja közös énekléssel és játékkal. A sorozat müpás házigazdája, Gáll Viktória Emese, valamint édesanyja, a Ringató alapítója, Gállné Gróh Ilona ezúttal különleges kórusélménnyel is készül a legifjabb zenerajongók számára.



A Müpa az idősebbek, a szülők számára is kellemes esti kikapcsolódást kínál az ünnepek jegyében. A Cantemus Kóruscsalád, valamint a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Gyermekkórusának Ifjúsági Vegyeskara adventi hangulatú művekkel segíti az átszellemülést advent első vasárnapján, míg Tóth Vera, a Budapest Jazz Orchestra és a Danubia Zenekar az év végi hajrá legfeszítettebb napjaiba igyekszik egy kis könnyedséget csempészni.



Akik esetleg lemaradtak a jegyekről, a Müpa Home Live közvetítésében otthonról is élőben követhetik a koncerteket, akárcsak a Nemzeti Filharmonikusok december 23-i ünnepi hangversenyét, amelyen Bach lipcsei éveihez kapcsolódó zeneművek hangzanak fel.



A közlemény kitér arra, hogy a karácsonyi orgonakoncertek a Müpa legszebb hagyományait képviselik. Az egyik legsikeresebb hazai orgonaművész, Mészáros Zsolt Máté a Valkai Dávid által vezetett Szegedi Bartók Béla Nőikarral kiegészülve klasszikus és kortárs művekből álló műsorral készül az estre.