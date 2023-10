Kultúra

Elkezdődött a 20. Budapest Design Week

Az október 15-ig látogatható jubileumi fesztivál az elmúlt két évtized hazai designéletének kiemelkedő tárgyait, eseményeit és pillanatait idézi fel. 2023.10.06 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Elkezdődött a 20. Budapest Design Week; az október 15-ig látogatható jubileumi fesztivál az elmúlt két évtized hazai designéletének kiemelkedő tárgyait, eseményeit és pillanatait idézi fel. A rendezvény keretében adják át a Magyar Formatervezési Díjakat és a Design Management Díjat.



A fesztivál csütörtöki, a Néprajzi Múzeumban tartott sajtómegnyitóján Bódis László innovációért felelős helyettes államtitkár megemlékezett arról, hogy a héten a svéd tudományos akadémia Karikó Katalin biokémikusnak és Krausz Ferenc fizikusnak is odaítélte a Nobel-díjat, akik rendkívüli felfedezéseiket "át is forgatták alkalmazásba".



"Az innovációban, tudományban ezt tűztük ki célul, hogy hogyan tudjuk a kutatási eredményeket, a tudományos eredményeket mindinkább a társadalom és a gazdaság szolgálatába állítani" - fogalmazott.



Hangsúlyozta: elengedhetetlen, hogy a termékfejlesztésben a design legalább olyan hangsúlyos szerepet kapjon, mint a műszaki megoldások fejlesztése.



Kiemelte: 2024. január 1-jétől a formatervezési mintaoltalmak megadási eljárását jelentősen rövidítik és egyszerűsítik. Rendelkezésre áll egy 500 millió forintos keret a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatalban annak érdekében, hogyha valaki formatervezési mintaoltalmat szeretne a fejlesztésére megszerezni, akkor az ehhez kapcsolódó költségeket fedezni tudja a pályázatból - tette hozzá.



A rendezvénysorozatot méltatva rámutatott: azért támogatják az ilyen típusú programokat, mert ezeken a közönség testközelből ismerkedhet meg a design nemcsak művészeti, hanem pragmatikus hasznosságával is.



Koós Daniella formatervező, a Budapest Design Week kurátora a fesztivál nyitókiállítását időkapszulának nevezte, és kiemelte, hogy a tárlat az elmúlt 20 év ikonikus magyar designalkotásait mutatja be. A fesztivál húsz évének legfontosabb paramétereit egy infografika fal is felidézi, melyet Kárpáti Tibor illusztrált - tette hozzá.



Elmondta: a fesztivál nyitóprogramja a Magyar Formatervezési Tanács által gondozott Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj elismertjeit bemutató kiállítás, amely október 15-ig látható a Néprajzi Múzeumban. A díjátadó gálát csütörtök este, a megnyitó ünnepségen tartják.



Kiemelte, hogy az idén három szakmai napra sűrítették a jövő felfedezését, a szakmai programokat a Start up Guide LIVE idei kiadása zárja. Emellett a fesztivál legnépszerűbb programeleme, a Nyitott Stúdiók is várja az érdeklődőket. A fesztivál partnerei több mint 120 programmal színesítik a kínálatot a fővárosban és a partnervárosokban, Pécsen, Szombathelyen, valamint Szegeden.



A Magyar Formatervezési Díjat, amelyre tervezők, gyártók, kereskedők, forgalmazók és megrendelők pályázhattak, idén 44. alkalommal adják át.

A termék kategória díját a BOO Studio nyerte, alkotói Lebó Eszter és Kele Ildikó, akik merinói gyapjúból készítenek kötött ruhákat. A kategóriában díjazták a Repeta kollekciót is, Kele Sára és Cserba Anna munkáját, amely hulladéknak minősített anyagok újrafelhasználására épül. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) különdíját a RatiNook csomagtérrögzítői érdemelték ki, megálmodói Laufer Ferenc és Húnfalvi András, a Flying Objects designstúdió alapítói.



A terv kategóriát a Fogas Vision 360°, Molnár Ádám munkája nyerte, aki új fogaskerekű vasútijármű-koncepciót dolgozott ki a fővárosnak. A kategóriában különdíjat érdemelt Schultheisz Judit ötletgazda és a Co&Co Designcommunication csapatának közös munkája, a Huple - orvostechnikai mozgásterápiás eszköz és módszer.



Vizuális kommunikáció kategóriában a díjat a Néprajzi Múzem új arculata kapta, amelyen Kátay Hunor, Németh Sebestyén, Kovács Szilárd, Déri Enikő és Demeczky Nóra dolgozott.



A Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) különdíját a Komp, a 21st Laboratory experimentális tanulmánykötete kapta, amelyet Balla Dóra tervezett.



A diák kategóriájában Timár Blanka, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) hallgatója A\O Lámpacsalád nevű munkájával és Papp Zsófia Virágnyelven - Népművészet, mint transzgenerációs örökség elnevezésű munkájával nyert díjat.



A KIM felsőoktatásért felelős államtitkárságának különdíjával megosztva ismerték el a NIMUE - vízminőséget monitorozó okosbóját, amely Feil Liza, a Budapesti Metropolitan Egyetem hallgatójának alkotása és Rovó Balázs, a Széchenyi István Egyetem hallgatójának munkáját, a PUPIL szemvizsgáló készüléket.



Szilágyi Nóra, Kristóffy Róbert és Guthy Máté, a MOME hallgatói At least - otthoni edzőpad nevű pályamunkája az Árkossy Bútor Kft. mentorációs különdíját nyerte el.



A 15. alkalommal átadott Design Management Díjjal minden évben olyan vállalkozást díjaznak, amely hatékonyan építi be működési modelljébe a designmanagementet. Az idei díjazott az orvostechnikai eszközöket fejlesztő, gyártó és forgalmazó 77 Elektronika Kft..



A Design Management Díjon a SZTNH különdíját a Minusplus Generáltervező Kft. építésztervező és designeriroda, valamint a halQ akusztikai paneleket gyártó Image Service Kft. érdemelte ki.



A Herendi Porcelánmanufaktúra különdíját a Vitéz Kürtős - Földijó Gasztro Kft. nyerte el, elismerő oklevélben részesült a hosszúlépés.járunk? - Városi séta Kft..