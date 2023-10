Kultúra

Zsolnay-aukciót rendez a Virág Judit Galéria október 18-án

Hatvannyolc magyar kerámiára licitálhatnak a gyűjtők a Virág Judit Galéria Zsolnay-aukcióján október 18-án, a kollekció október 5-től ingyenesen megtekinthető.



A Virág Judit Galéria harmadik alkalommal hirdet meg dedikált Zsolnay-aukciót. A kalapács alá kerülő 68 darab, múzeumi szintű műtárgyat az árverés előtt bárki megtekintheti a galéria ingyenes kiállításán október 5-től a Falk Miksa utca 30-ban.



Az eladásra kínált tárgyak többsége a gyár szecessziós korszakából származik, emellett aukcióra kerülnek historizáló tételek is - közölte a galéria hétfőn az MTI-vel.



Az árverésre kínált tárgyak között szerepel egy óriás perzsa váza, amelynek alaptípusa az 1878-as párizsi világkiállításra készült. Ez volt az a kiállítás, ahol a Zsolnay egy aranyéremmel megalapozta a nemzetközi sikerét. Ez a váza kivételes ritkaság, egyetlen magyar köz- és magángyűjteményben sincs ismert párdarabja. A váza 3 millió forintos kikiáltási árról indul.



Az aukció másik kiemelt darabja egy kígyós asztaldísz, amelynek létezéséről tudtak a gyűjtők, azonban olyan ritka, hogy eddig csak kevesen láthatták. A világkiállításra tervezett reprezentatív darabok 3-5 példányban készültek, tömeggyártásba azonban soha nem kerültek. Ezek a gyűjtők legkeresettebb célpontjai. Az asztaldísz feltehetően Sikorski Tádé munkája, a lengyel származású mérnök Zsolnay Júlia férje volt. A tétel kikiáltási ára 5 millió forint.



A díszmadaras óriás kaspó az árverés egyik igazi szenzációja, olykor évtizedek is eltelnek úgy, hogy a piacon nem bukkan fel hasonló alkotás.



"A világ minden tájáról számítunk gyűjtők jelentkezésére, licitjére. Az előző két Zsolnay aukciót is mi rendeztük és hatalmas eredménynek tartjuk, hogy most újra egy hihetetlenül erős kollekcióval léphetünk a közönség elé. Amikor hungarikumokról beszélünk, elsőként a Zsolnay márkanév kell, hogy az eszünkbe jusson, hiszen a műkereskedelem legkeresettebb és legdrágább remekműveit köszönhetjük ennek a kiváló magyar manufaktúrának" - idézi a közlemény Törő István, a Virág Judit Galéria társtulajdonosa szavait.



A Zsolnay aukciós kiállításon október 7-én és 14-én 11 órától Törő István tart ingyenes tárlatvezetést.