Programajánló

Koreai képregénykiállítás nyílik Budapesten

A dél-koreai képregény, a manhva világát mutatja be a magyar közönségnek a budapesti Koreai Kulturális Központ október 2-tól látogatható kiállítása, amelyen hat nemzetközileg elismert dél-koreai képregényalkotó munkáit ismerheti meg a közönség.



A Budapesten először látható kiállítás a manhva műfaji sajátosságaiba és a kibontakozó történeteken keresztül a koreai társadalomban élő emberek életébe is beavatja az érdeklődőket - közölte a Koreai Kulturális Központ az MTI-vel.



A válogatásban a gyermekek, a tizenévesek és felnőttek számára készült papíralapú, valamint digitális képregények vegyesen szerepelnek. Láthatók lesznek többek közt Szusindzsi (Sooshinji) és Má Jongsin (Ma Yeongshin) képregényei, amelyek a ma élő koreai nők helyzetével foglalkoznak.



Szusindzsi Sarin, a menyecske című digitális képregényében például egy ifjú feleség kihívásait osztotta meg saját közösségimédia-felületén, rövid időn belül több mint hatszázezer követőt generálva. A történet az újdonsült asszonyt a patriarchális családi kultúrában ábrázolja, amellyel a koreai társadalom érzékeny pontjaira világít rá.



Má Jongsin műve a koreai társadalom szinte láthatatlan tagjairól, a változó korba érő anyákról mesél. A képregény kedvező kritikákat kapott hazájában és külföldön is, többek között a legjobb nemzetközi alkotás kategóriában elnyerte a Mad magazin alapítójáról elnevezett Harvey-díjat.



A nők helyzetén túl más művek a serdülőkor vagy éppen a fiatal felnőttség nehézségeiről mesélnek olyan témák mentén, mint a szisztematikus megfélemlítés (bullying), a depresszió vagy a generációsan terhelt családi struktúrák. A súlyos témák mellett látatók lesznek gyermekképregények és híres koreai képregénykarakterekből készült tárgyak is.



A tárlat kísérőprogramjaként egy beszélgetést szerveznek az alkotókkal a koreai képregényről a Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon szombaton. Az eseményen a manhva több mint százéves történetéről és a kapcsolódó budapesti kiállításról, valamint a művészeti cserekapcsolatok lehetőségeiről lesz szó.



A tárlat január 31-ig ingyenesen látogatható.