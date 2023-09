43 éves korában meghalt Billy Miller, sorozatsztár

A Nyughatatlan fiatalok (The Young and the Restless) és a General Hospital Emmy-díjas sztárja, Billy Miller pénteken hunyt el a texasi Austinban. A férfi 43 éves volt, halálának oka egyelőre ismeretlen.



Menedzsere megerősítette a Fox News Digitalnak, hogy Miller "mániás depresszióval küzdött, amikor meghalt".



Az Emmy-díjas színész többek között arról volt ismert, hogy hat éven át alakította Jason Morgant/Drew Caint az ABC sikeres szappanoperájában, a "General Hospital"-ban.



"Nagyon szomorúan hallottam Billy Miller halálhírét" - írta Eileen Davidson. "Ragadós bája és melegsége maradandó benyomást hagyott mindannyiunkban, akik elég szerencsések voltunk, hogy az életünkben lehetett. Hiányozni fog a huncut mosolya. Szeretlek Billy."



Jon Lindstrom, aki Kevin Collins és Ryan Chamblerain szerepét játszotta a "General Hospital"-ban, emlékezett arra, hogy mindig nevetett, amikor Miller közelében volt.



"#BillyMiller tehetséges, okos, vicces volt, és nagyszerű barátként nyűgözte le a hozzá közel állókat" - írta Lindstrom. "A szíve a helyén volt, mindig nevettem körülötte."



A nappali televíziós munkái mellett Miller a "Ray Donovan" Liev Schreiberrel, a "Justified", a "Ringer", az "American Sniper" és az "American Sniper" című sorozatokban való munkájáról is ismert volt, és szerepelt Meghan Markle "Suits" című sorozatának néhány epizódjában.

I'm so sad to hear of Billy Miller's passing. His infectious charm and warmth left lasting impressions on all of us who were lucky enough to have him in our lives. Im gonna miss that mischievous smile. Love you Billy. pic.twitter.com/kTnML9Zxlw