Carson Coma-koncert jövő áprilisban az MVM Dome-ba

2023.09.02 20:38 MTI

A Carson Coma jövőre az MVM Dome-ban ünnepli ötödik születésnapját. Az elmúlt évek egyik legnépszerűbb hazai zenekara 2024. április 6-án ad koncertet a ferencvárosi arénában - közölte a szervező Live Nation pénteken az MTI-vel.



A Carson Coma gimnáziumi zenekarként indult, kezdetben neopszichedelikus zenét játszott, majd a hatvanas évek angol nyelvű beatzenéje felé fordult. A 2019-ben megjelent debütáló lemezre (Corduroy Club) már két magyar nyelvű dal íródott, az egy évvel későbbi Lesz, ami lesz című anyaggal végképp megnyerték maguknak a közönséget.



Ekkor, 2020-ban megtöltötték a Dürer Kert nagytermét, miközben olyan slágereket jelentettek meg, mint a Peti és én vagy az Én még sohasem. A zenei szakma Fonogram-díjjal ismerte el a zenekart az év felfedezettje kategóriában, a Magyar Klipszemlén kreatív klipjeikért több díjat kaptak az elmúlt években.



A Fekete Giorgio (gitár, ének), Bóna Zsombor (gitár, vokál, szaxofon), Gaál Péter (ütőhangszerek, szintetizátor, ének), Héra Barnabás (dob, vokál), Jónás Attila (basszusgitár) és Kun Bálint (billentyűs hangszerek, vokál, fuvola) alkotta formáció tavalyi Digitális/Analóg című anyaga megjelenése után elnyerte az MTV EMA legjobb magyar előadónak járó elismerést Düsseldorfban, az együttes telt házas koncertet adott a Budapest Parkban és a fesztiválok nagyszínpadaira került.



A Carson Coma csavaros, humorral, öniróniával átszőtt, szórakoztató szövegeivel gyakran reflektál aktuális társadalmi kérdésekre, nemcsak a huszonévesek, hanem az idősebb korosztályok hétköznapi gondolataira, problémáira is rezonálva.



Idén tavasszal kiadott IV című albumuk egy érett zenekart mutat, olyan erős dalokkal, mint a Feldobom a követ vagy a Nagykabát. Idén a Budapest Park mellett a Sziget nagyszínpadán is koncerteztek, jövő tavasszal a húszezres MVM Dome a következő lépés.



"Teljesen új koncepcióval készülünk: azt találtuk ki, hogy a nézőtér közepén állítjuk fel a színpadot, így a közönség minden irányból a lehető legközelebbről tudja nézni, ahogyan eljátsszuk az elmúlt öt év slágereit. Ez lesz az első olyan koncertünk, amelynél kiemelt figyelmet fordítunk a vizuális elemekre" - idézte a közlemény a zenekart.