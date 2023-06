Iráni film nyerte a kolozsvári nemzetközi filmfesztivál fődíját, sok a női díjazott

Kultúra

Iráni film nyerte a vasárnap záruló kolozsvári 22. Transilvania Nemzetközi Filmfesztivál (TIFF) fődíját a szombaton késő este tartott díjátadó gálán, a filmszemle történetében először a női díjazottak vannak túlsúlyban. 2023.06.18

A kolozsvári román színházban tartott ünnepélyes díjátadón a tízezer eurós pénzjutalommal járó Transilvania Trófeát Dornaz Hajiha iráni rendezőnő Like a Fish on the Moon című filmje nyerte. A szervezők vasárnapi közleménye szerint az alkotás egyedi módon mutatja be a szülői szereppel együttjáró kényes témákat, és a cselekménye is eredeti.



A filmben nyújtott színészi játékot is külön értékelte a zsűri, Sepidar Tari női főszereplő a legjobb színésznőnek járó díjat vehette át.



A legjobb férfi főszereplő az uruguayi Nacho Quesada lett a Barbárok című filmben nyújtott alakításáért.



A legjobb rendezésnek járó díjat és a zsűri különdíját is női rendező kapta, előbbit Carolina Markowicz brazil rendező és forgatókönyvíró Charcoal című filmje, utóbbit Tia Kouvo finn rendező és író Family Time című mozija érdemelte ki.



A dokumentumfilmek második alkalommal megrendezett versenyének győztese Theo Montoya kolumbiai rendező Anhell69 című alkotása lett, melyben Medelin város erőszakkal küzdő fiatal generációját mutatja be.



A Román Filmnapok szekció debüt díját Andrei Tanase kapta Day of the Tiger című filmjéért, a legjobb román nagyjátékfilm Vlad Petri rendező Between Revolutions című mozija lett.



A TIFF gálaestjén három életműdíjat is átadtak, Oliver Stone amerikai rendező és Geoffrey Rush ausztrál színművész életműdíjban, Horatiu Malaele román színművész kiválósági díjban részesült.



A közönség kedvencének Ion Bors román rendező Carbon című filmje bizonyult, míg a legtöbb nézőt vonzó román film Tudor Giurgiu rendező, fesztiváligazgató Szabadság című alkotása lett.



A 22. TIFF-en több mint 200 filmet vetítettek 45 országból 18 beltéri és szabadtéri helyszínen, de a filmszemle több szabadtéri vetítését az esős idő miatt benti helyszínekre kellett költöztetni.



A kolozsvári filmfesztivál vasárnap a nyertes filmek levetítésével zárul.