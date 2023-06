Kultúra

Japánban felvetették a katonák tetoválását tiltó jogszabály módosítását

Egyes divattetoválások, kis virágok, akár a viselő saját neve nem keverendők össze az egykori jakuza - japán alvilági szervezet - tagjaira jellemző, teljes testet fedő tetoválásokkal. 2023.06.08 14:20 MTI

A japán fegyveres erőknek fontolóra kellene vennie a tetoválások engedélyezését, ezzel is vonzóbbá téve a pályát a fiataloknak; erről japán politikusok és katonavezetők vitáznak - jelentette kedden a hongkongi South China Morning Post online kiadása.



Szato Maszahisza, a kormányzó Liberális Demokrata Párt tagja, a szárazföldi erők volt tisztje a törvényhozásban indítványozta: lazítsanak azon a törvényi korlátozáson, amely nem engedi a tetoválást a katonák számára. Ez ugyanis - álláspontja szerint - sokakat eltántorít attól, hogy katonai szolgálatot vállaljanak.



"Visszautasítani jelentkezőket csak azért, mert tetoválás van rajtuk gondot jelent az utánpótlás biztosításában" - jelentette ki Szato.



Utalt arra is, hogy egyes divattetoválások, kis virágok, akár a viselő saját neve nem keverendők össze az egykori jakuza - japán alvilági szervezet - tagjaira jellemző, teljes testet fedő tetoválásokkal. Ezek ugyanis még csak nem is emlékeztetnek a bűnöző csoport tagjainak a társadalomban rossz emlékeket idéző, testdekorációira.



A védelmi tárca személyi és oktatási osztályának vezetője, Macsida Kazuhito ugyancsak úgy vélekedett, hogy a tiltás megszüntetését a kormánynak meg kell fontolnia, mert a szigetországban a születések száma meredeken zuhan, tavaly a 800 ezret sem érte el.



Az enyhítés mellett érvelők szerint a japán önvédelmi erőknek a férfiak és nők esetében is hajlandóságot kellene mutatniuk a tetoválások engedélyezésére.



Elemzők ugyanakkor arra is emlékeztetnek, hogy Japánban manapság nem túlságosan elterjedt a tetoválás, és nagy valószínűséggel a tiltás eltörlése sem jelentene megoldást a hadsereg személyi állományának utánpótlására.