Június 24-én rendezik meg a Múzeumok éjszakáját

A tavalyihoz hasonlóan idén is több száz helyszínen több ezer programmal készülnek a múzeumok és kiállítóterek. 2023.05.28 11:44 MTI

Június 24-én, szombaton rendezik meg a Múzeumok éjszakáját, amelynek kiemelt helyszíne az idén Veszprém lesz - közölték a szervezők az MTI-vel.



Mint írják, az ország legnagyobb kulturális rendezvényét, a Múzeumok éjszakáját minden évben a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén, az idén június 24-én, szombaton rendezik meg.



A tavalyihoz hasonlóan idén is több száz helyszínen több ezer programmal készülnek a múzeumok és kiállítóterek. Koncertekkel, tárlatvezetésekkel, interaktív eseményekkel, családi programokkal, valamint számos meglepetéssel várják az érdeklődőket - áll a közleményben.



A Múzeumok éjszakája kiemelt helyszíne az idén Veszprém: Európa Kulturális Fővárosában a Múzeumok éjszakája alkalmából számos múzeumi és kísérőprogrammal készülnek. Különleges tárlatvezetések, interaktív digitális workshopok, filmvetítés, színdarab, nyomozós kalandjáték, valamint hagyományőrző programok is várják az érdeklődőket a "Királynék városában".



Mint írták, a TRendben vagyunk mottóval rendezendő Múzeumok éjszakájának célja, hogy azoknak is felkeltse az érdeklődését a közgyűjtemények, kiállítóhelyek iránt, akik nem, vagy csak ritkán járnak múzeumba. A tárlatokon és a kapcsolódó programokon bemutatják, hogyan váltakoznak a trendek, miként követik újabb és újabb hullámok egymást, miközben mégis van, ami örök.



Az esemény hivatalos oldala - a www.muzej.hu - a részletes programkínálattal június elején indul. Helyszín, időpont és programtípus szerint is kereshetőek lesznek az események, mindezeken túl az Muzéj Facebook- és Instagram-oldalát is érdemes követni, hiszen a szervezők a rendezvényig hátralévő egy hónapban kedvcsináló kisfilmekkel, érdekességekkel, információkkal és értékes nyereményekkel kecsegtető játékokkal is készülnek - emelik ki a közleményben.



Mint írják, a Múzeumok éjszakája fő szervezője a Kulturális és Innovációs Minisztérium, kiemelt médiapartnere az M5 csatorna, a Kossuth Rádió, a Tunéziai Idegenforgalmi Hivatal és a Magyar Turisztikai Ügynökség, szakmai partnere a SZTAKI.