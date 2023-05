Kultúra

Ókovács Szilveszter marad az Operaház főigazgatója

Továbbra is Ókovács Szilveszter vezetheti a Magyar Állami Operaházat, akinek főigazgatói megbízatása 2023. augusztus elsejétől öt évre szól - jelentette be Csák János kulturális és innovációs miniszter pénteken Budapesten.



Azzal, hogy ismét elnyerte a főigazgatói posztra kiírt pályázatot, Ókovács Szilveszter lesz a leghosszabban intendásként működő vezető a Magyar Állami Operaház élén a magyar történelemben - mondta Csák János a sajtótájékoztatón. Ókovács Szilveszter 2012 óta igazgatja a Magyar Állami Operaházat. "Ez óriási lehetőség és talán még nagyobb felelősség" - hangsúlyozta a miniszter.



Kiemelte azt is, hogy az Opera nem szigetként működik, hanem "van egy ökoszisztéma körülötte, amelyben benne van a Zeneakadémia, a Müpa, az Operett és a Táncművészeti Egyetem is". Az az érdekünk, hogy olyan ökoszisztéma jöjjön létre, amelyben partnerként dolgoznak együtt az intézmények vezetői - tette hozzá.



"Nekünk magyaroknak tartanunk kell magunkat a kulturális hagyományainkhoz, ahhoz, ami bevált, és ez a mindenkori opera vezetésének is a feladata" - mondta Csák János.



Ókovács Szilveszter az eseményen egyebek mellett köszönetet mondott a kollégáinak, illetve megköszönte a kormányzat "huzamos, 2011 óta tartó bizalmát": a fejlesztéseikbe bele tett csaknem 100 milliárd forintot és a működésükbe belefektetett 150 milliárd forintot, amelyhez 30 milliárd forinttal tudott hozzájárulni az intézmény.



Főbb céljait ismertetve hangsúlyozta, hogy a Magyar Állami Operaház egy európai színvonalhoz méltó intézmény kíván lenni.



"A zsidó-keresztény kultúrában gyökerező operaház egy reprezentatív intézmény kíván maradni a következő időben is, büszke magyar színekkel és magyaros testtartással, nemzeti alapon, sok-sok magyar művésszel" - hangsúlyozta a főigazgató.