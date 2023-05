Filmajánló

Paul Walker lánya is látható az új Halálos iramban-epizódban

A néhai Paul Walker lánya, Meadow Walker Thornton-Allan a közösségi médiára feltöltött üzenettel árulta el a Halálos iramban-filmek rajongóinak, hogy a jövő héten a mozikba kerülő új epizódban ő is feltűnik majd.



Meadow az Instagramra feltöltött posztjában a Variety.com beszámolója szerint arról írt, hogy mivel gyakorlatilag a Halálos iramban (Fast and Furious) filmek forgatásán nőtt fel, a színészek és stábtagok szeme előtt, ő is a Fast család tagjának érzi magát.



Walker lánya felidézte, hogy egyéves volt, amikor apja az első filmet forgatta a népszerű sorozatból, és szeretett ott lenni a forgatásokon.



A fotón, amelyet a közösségi médiára feltöltött, a Rómában pénteken debütáló film egy jelenetében, egy repülőn látható.



Meadow Walker egyúttal megköszönte a Halálos iramban 10. rendezőjének, Louis Leterriernek a "kedvességét, türelmét és támogatását". A posztban arra is célzott, hogy ez a közös munka csak a kezdet volt, amivel arra utalt, hogy Leterrier már elvállalta a 11. epizód rendezését is.



Meadow üzenetében szerencsésnek mondta magát, hogy tiszteleghet apja öröksége előtt.



Paul Walker, aki a sorozatban Brian O'Connert alakította, 40 évesen 2013-ban halt meg egy autóbalesetben. A hetedik epizódban játszott utoljára a szériában, de néhány jelenetben már testvérei, Caleb és Cody ugrottak be, hogy helyettesítsék. Walker emlékét a következő részekben is felidézték.



A Halálos iramban 10. május 18-tól látható a magyar mozikban.



A film szereposztásában Meadow Walker mellett a korábbi szereplők közül Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris "Ludacris" Bridges, Jordana Brewster és Sung Kang is visszatér a filmvászonra.