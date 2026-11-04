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Amerikai választások - Trump kész együttműködni a demokratákkal
Az amerikai média előrejelzései szerint a demokraták a keddi félidős választásokon megszerezték a többséget a képviselőházban, amelyet eddig a republikánusok ellenőriztek.2026.11.04 18:51MTI
Donald Trump amerikai elnök kész elfogadni a keddi félidős választások eredményét, és együttműködni a demokratákkal - jelentette a Reuters hírügynökség az elnök a The New York Times című lapnak adott keddi interjúja alapján.
"Együtt fogunk működni a demokratákkal, és várjuk a közös munkát. Valószínűleg sikerül majd valahogy megegyeznünk" - idézte az elnököt a The New York Times.
Az amerikai média előrejelzései szerint a demokraták a keddi félidős választásokon megszerezték a többséget a képviselőházban, amelyet eddig a republikánusok ellenőriztek.
A demokraták négy, korábban republikánus kézben lévő szenátusi mandátumot is megszereztek, a felsőház többségének sorsa azonban hivatalosan még nem dőlt el.
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