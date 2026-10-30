Külföld

Patthelyzet Izraelben: senkinek sincs meg a többsége

A közölt mandátumeloszlás szerint sem Benjamin Netanjahu jobboldali tömbje, sem a Gadi Eisenkothoz kötődő politikai oldal nem rendelkezik önálló parlamenti többséggel, így az arab pártok szerepe meghatározó lehet a következő kormány megalakításában. 2026.10.30 22:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A megadott adatok szerint Benjamin Netanjahu jobboldali szövetsége 53 mandátumot szerzett az izraeli parlamentben, a 120 tagú Kneszetben. Ez nyolccal marad el a kormányalakításhoz szükséges 61 képviselői helytől.



A Gadi Eisenkothoz kötődő politikai oldal 48 mandátummal rendelkezne, míg az arab pártok összesen 19 képviselői helyet birtokolnának. Ez olyan parlamenti erőviszonyokat eredményezne, amelyekben egyik nagy politikai tömb sem tudna önállóan kormányt alakítani.



Az arab pártok támogatása ezért kulcsfontosságúvá válhatna, ugyanakkor politikai nézetkülönbségeik miatt korántsem biztos, hogy egységesen lépnének fel a koalíciós tárgyalások során.



Az október 27-i választás szavazatainak összesítése megerősítette a patthelyzetet. Netanjahu Likud pártja 27, Eisenkot Yashar pártja pedig 21 mandátumot szerzett. A két arab vezetésű párt, a Közös Lista és a Ra'am együttesen rekordnak számító 19 képviselői helyhez jutott.



A kormányalakítást azonban nem pusztán a mandátumok száma nehezíti. Eisenkot több lehetséges koalíciós partnere korábban kizárta az együttműködést az arab pártokkal, miközben Netanjahu szövetségesei sem rendelkeznek elegendő képviselővel a többséghez.



A végleges eredményeket november 4-én terjesztik Isaac Herzog államfő elé, aki ezt követően egyeztet a pártok vezetőivel a kormányalakításról. Az új parlament várhatóan november 10-én alakul meg.



Ha a politikai erőknek nem sikerül megállapodniuk, Izraelben ismét előrehozott választásra kerülhet sor. Az ország 2019 és 2022 között már öt parlamenti választáson ment keresztül, így a mostani eredmény egy újabb elhúzódó kormányalakítási időszak lehetőségét vetíti fel.