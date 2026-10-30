USA

Túlélte a kivégzését, most bírósághoz fordult

Sürgősségi bírósági indítványt nyújtottak be annak az amerikai halálraítélt nőnek az ügyvédei, aki a beszámolók szerint két adag méreginjekció beadása után is életben maradt, majd a börtönkórházban ismét magánzárkához hasonló körülmények közé került. 2026.10.30 23:04 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Christa Pike ügyvédei október 30-án sürgősségi indítvánnyal fordultak a szövetségi bírósághoz, mert állításuk szerint a Tennessee állambeli büntetés-végrehajtási hatóságok megsértik a nő fogva tartási körülményeiről korábban kötött megállapodást.



Az 50 éves Pike a beszámoló szerint szeptember 30-án túlélt egy sikertelen kivégzési kísérletet, amelynek során két adag pentobarbitált adtak be neki. A nő súlyos állapotba került, napokig lélegeztetőgépen tartották, és több mint egy hetet töltött intenzív osztályon.



Kórházi kezelése után visszaszállították a Debra K. Johnson Rehabilitation Center nevű női büntetés-végrehajtási intézetbe, ahol azonban ügyvédei szerint azóta is elkülönítve tartják a többi fogvatartottól.



Pike korábban 28 évet töltött magánzárkában. A hosszan tartó elkülönítés miatt 2022-ben pert indított, amely 2024 szeptemberében egyezséggel zárult. Ennek értelmében lehetőséget kapott arra, hogy más elítéltekkel együtt dolgozzon, étkezzen, sportoljon és közösségi tevékenységekben vegyen részt.



Ügyvédei most azt kérik a bíróságtól, hogy kötelezze a hatóságokat a megállapodás betartására, amennyiben azt Pike egészségi állapota és biztonsága lehetővé teszi.



A nő a történtek óta először személyes nyilatkozatot is kiadott. Elmondása szerint folyamatos fájdalmai vannak, karja, keze és torka is fáj, és még mindig nehezére esik a beszéd. A fizikai szenvedés mellett az elszigeteltség is megviseli.



Pike azt állítja, hogy a kivégzés éjszakáján felkészült a halálra, elbúcsúzott szeretteitől, majd napokkal később zavartan és fájdalmakkal ébredt fel egy kórházban. Úgy fogalmazott, nem számított arra, hogy életben marad, és most próbálja feldolgozni a történteket.



A nő ugyanakkor megemlékezett áldozatának családjáról is, hangsúlyozva, hogy továbbra is gondol az általuk elszenvedett veszteségre.



Christa Pike-ot az 1995-ben meggyilkolt Colleen Slemmer halála miatt ítélték halálra. A fiatal nőt brutálisan megverték és halálra szurkálták, Pike pedig évtizedek óta a halálsoron várta büntetése végrehajtását.



Az ügyvédek szerint minden további nap, amelyet elkülönítésben tölt, újabb károkat okozhat a nő egészségi állapotában. A sürgősségi indítvány célja ezért az, hogy a bíróság mielőbb rendezze fogva tartásának körülményeit.



A sikertelen kivégzés következményei már az állam büntetés-végrehajtási rendszerét is érintik. Bill Lee, Tennessee kormányzója az év hátralévő részére felfüggesztette a kivégzéseket, és független vizsgálatot rendelt el annak tisztázására, hogyan élhette túl Pike a halálos injekciókat. A bíróság korábban a kivégzési kísérlettel kapcsolatos bizonyítékok megőrzését is elrendelte.



Az október 30-án megjelent Reuters- és amerikai sajtóbeszámolók megerősítik, hogy Pike továbbra is fájdalmakkal küzd, ügyvédei pedig a fogvatartási körülményeinek megváltoztatását követelik.