Tragédia

Vonatkatasztrófa Spanyolországban, rengeteg halott

Legalább 39 ember életét vesztette, amikor két nagy sebességű személyvonat összeütközött Spanyolországban. A szerelvények több kocsija kisiklott, a mentőegységek pedig attól tartanak, hogy tovább emelkedhet az áldozatok száma. 2026.10.28 10:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Frissítés, október 29.: A korábbi, 39 halálos áldozatról szóló adatot meghaladták az események. A Reuters, az EFE és az El País frissebb beszámolói szerint már legalább 68 halálos áldozata van a szerencsétlenségnek. A Reuters 80 sérültről számolt be, közülük 15 ember állapota rendkívül súlyos.



A spanyol közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a vizsgálat egyik központi kérdése, hogy a vasúti irányítóközpont miért engedélyezte a Renfe vonatának továbbhaladását, miközben az Iryo szerelvénye még ugyanazon a vágányon vesztegelt. A felelősség megállapítása egyelőre folyamatban van.

Súlyos vasúti szerencsétlenség történt október 28-án, szerda reggel a spanyolországi Toledo tartományban, Los Yébenes és Urda települések közelében. A beszámolók szerint két, azonos irányba közlekedő nagy sebességű vonat ütközött össze, miután az egyik szerelvény hátulról belerohant a másikba.



A balesetben az Iryo és a Renfe vasúttársaság járatai voltak érintettek. Az Iryo Madridból Sevilla felé tartó, 6076-os számú vonatán a közölt adatok szerint 146 utas és egy csecsemő, míg a Renfe szerelvényén 397 utas utazott.



Az ütközés erejétől több vasúti kocsi kisiklott, egyes szerelvényrészek a pálya melletti töltésre zuhantak. A helyszínen készült felvételeken súlyosan megrongálódott vagonok és a roncsok között dolgozó mentőegységek láthatók.



Egy 17 éves túlélő, Eduarda a Cadena Ser rádiónak elmondta, hogy többen a vasúti kocsik alatt rekedtek, sokan pedig képtelenek voltak kijutni a roncsokból. A fiatal lány sikoltozásról, pánikról és kaotikus állapotokról számolt be.



A hatóságok kezdetben legalább tíz halálos áldozatról adtak hírt, a későbbi beszámolók szerint azonban a halottak száma már elérte a 39-et. A mentési munkálatok folytatódnak, ezért a veszteségek végleges mértéke egyelőre nem ismert.



Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, és közölte, hogy folyamatos kapcsolatban áll a közlekedési miniszterrel, valamint Kasztília-La Mancha tartomány vezetésével.



A mentéshez a közeli Urda sportcsarnokát is rendelkezésre bocsátották, ahol a sérültek ellátását és a mentőegységek munkájának koordinálását segítik.



A vasúti infrastruktúrát kezelő Adif felfüggesztette a forgalmat a Madrid és Andalúzia közötti nagy sebességű vasútvonal érintett szakaszán. Egyelőre nem tudni, mikor indulhat újra a közlekedés.



A baleset pontos okát vizsgálják. A tragédia különösen megrázó annak fényében, hogy néhány hónappal korábban ugyanezen a vasúti útvonalon, Adamuz közelében történt egy másik súlyos szerencsétlenség, amely 45 ember életét követelte.