Életmentés
A 12. emeletről lógott egy hároméves kislány Kínában
A tizenkettedik emeleti lakás ablakán kívül rekedt egy hároméves kislány Kínában, miután édesanyja bevásárolni ment, és egyedül hagyta otthon. A gyermeket végül sértetlenül mentették meg a tűzoltók.2026.10.21 20:24ma.hu
Hajszálon múlt egy hároméves kislány élete a kínai Zhangping városában, ahol a gyermeket egy tizenkettedik emeleti lakás ablakának szúnyoghálóján lógva vették észre.
A South China Morning Post beszámolója szerint az édesanya bevásárolni indult, és a kislányt egyedül hagyta a lakásban. A gyermek ezután került az ablakon kívülre, életveszélyes helyzetbe.
A szomszédok és az épület egyik biztonsági őre azonnal a segítségére siettek. Egy széket tartottak a kislány alá, hogy megtámasszák, amíg a riasztott tűzoltók megérkeznek.
A mentőcsapat végül sikeresen kimentette a gyermeket, aki sértetlenül megúszta a történteket.
Az esetről a South China Morning Post videót is közzétett október 20-án.
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