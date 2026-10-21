Életmentés

A 12. emeletről lógott egy hároméves kislány Kínában

A tizenkettedik emeleti lakás ablakán kívül rekedt egy hároméves kislány Kínában, miután édesanyja bevásárolni ment, és egyedül hagyta otthon. A gyermeket végül sértetlenül mentették meg a tűzoltók. 2026.10.21 20:24 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hajszálon múlt egy hároméves kislány élete a kínai Zhangping városában, ahol a gyermeket egy tizenkettedik emeleti lakás ablakának szúnyoghálóján lógva vették észre.



A South China Morning Post beszámolója szerint az édesanya bevásárolni indult, és a kislányt egyedül hagyta a lakásban. A gyermek ezután került az ablakon kívülre, életveszélyes helyzetbe.



A szomszédok és az épület egyik biztonsági őre azonnal a segítségére siettek. Egy széket tartottak a kislány alá, hogy megtámasszák, amíg a riasztott tűzoltók megérkeznek.



A mentőcsapat végül sikeresen kimentette a gyermeket, aki sértetlenül megúszta a történteket.



Az esetről a South China Morning Post videót is közzétett október 20-án.