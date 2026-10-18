Háború

Fekete füst borította Szentpétervárt az ukrán dróntámadás után

Sűrű, fekete füstfelhők emelkedtek Szentpétervár fölé vasárnap, miután ukrán dróntámadás következtében tüzek keletkeztek ipari és logisztikai létesítményekben. Az orosz hatóságok közlése szerint 126 drónt semlegesítettek a térségben. 2026.10.18 11:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Jelentős dróntámadás érte vasárnap az oroszországi Szentpétervár térségét. A beszámolók szerint a támadás nyomán több ipari és logisztikai létesítményben tűz ütött ki, a város fölött pedig hatalmas fekete füstfelhők jelentek meg.



Az orosz fél közlése szerint a légvédelem összesen 126 drónt semlegesített a régióban. A közölt számot független forrásból egyelőre nem sikerült megerősíteni.



A rendelkezésre álló információkból nem derül ki, pontosan mely létesítményeket érte találat, mekkora károk keletkeztek, illetve vannak-e sérültek vagy halálos áldozatok.



A támadás körülményeiről és következményeiről további hivatalos tájékoztatásra van szükség.