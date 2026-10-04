Légiközlekedés

Eltűnt egy hat embert szállító mentőrepülőgép, amely Bermudáról indult

Egy Bermudáról Bostonba tartó légi mentő tűnt el hat emberrel a fedélzetén az Atlanti-óceán felett, a kutatóegységek később a repülőgéphez tartozó roncsmezőt találtak Nantucket közelében, túlélőket azonban egyelőre nem találtak. 2026.10.04 10:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Nagyszabású kutató-mentő akció zajlik az Egyesült Államok keleti partvidékén, miután eltűnt egy hat embert szállító Gulfstream G100-as légi mentő. A kanadai lajstromú gép Bermudáról tartott Bostonba, amikor szombat hajnalban megszakadt vele a kapcsolat.



A Latitude Air Ambulance által üzemeltetett repülőn két pilóta, két egészségügyi dolgozó, egy beteg és annak hozzátartozója utazott. A személyzet négy tagja kanadai, a két utas bermudai állampolgár.



A gép a Bermuda-szigeteki L. F. Wade nemzetközi repülőtérről indult, és a bostoni Logan repülőtérre tartott. A repülés jelentős részében mintegy 24 ezer láb magasságban haladt, majd röviddel az eltűnése előtt gyors süllyedésbe kezdett.



A pilóták a rádióforgalmazás alapján elektromos problémát jeleztek és vészhelyzetet jelentettek. A kommunikáció ezt követően egyre nehezebbé vált, majd a légi irányítás teljesen elvesztette a kapcsolatot a géppel. A rendelkezésre álló adatok alapján egyelőre nem állapították meg, pontosan mi történt.



Az amerikai Szövetségi Légügyi Hivatal kutatási és mentési riasztást adott ki, a parti őrség pedig repülőgépeket, helikoptereket, hajókat és egy kuttert is a térségbe vezényelt.



A keresés során Nantucket partjainál olyan roncsmezőt találtak, amelyről a parti őrség megerősítette, hogy az eltűnt Gulfstreamhez tartozik. A kutatás vasárnap is folytatódott: addigra több mint 2800 négyzetmérföldnyi tengeri területet vizsgáltak át.



A roncsokat olyan térségben találták meg, ahol a víz körülbelül 24–27 méter mély. A hatóságok szonáros eszközök bevetésével a tengerfenék átvizsgálására is készültek.



A fedélzeten tartózkodó hat embert továbbra sem találták meg. A parti őrség közölte, addig folytatják és sűrítik a kutatást, amíg meg nem bizonyosodnak arról, hogy a vízfelszínen esetlegesen lévő túlélőket már megtalálták volna.



A baleset okát egyelőre nem állapították meg. A vizsgálat várhatóan az elektromos problémákra, a kommunikáció megszakadására, a gép hirtelen süllyedésére és az útvonalon tapasztalt időjárási körülményekre is kiterjed.