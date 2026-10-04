Botrány

Lemondott a börtönhatóság vezetője Christa Pike félresikerült kivégzése után

Távozik posztjáról Frank Strada, Tennessee büntetés-végrehajtási hivatalának vezetője, miután Christa Pike kivégzését két halálosnak szánt injekcióval sem sikerült végrehajtani, az 50 éves nőt pedig kórházba kellett szállítani. 2026.10.04 08:06 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Három nappal Christa Pike félresikerült kivégzése után lemondott Frank Strada, Tennessee büntetés-végrehajtási hivatalának vezetője – írja a New York Times. Távozását Bill Lee, Tennessee kormányzója jelentette be szombaton, Strada még októberben elhagyja hivatalát.



Az 50 éves Pike-ot szerdán próbálták kivégezni, ám két halálosnak szánt injekció beadása után sem halt meg. Kórházba szállították, ahol azóta is orvosi ellátásban részesül.



Strada közleményében azt írta, úgy gondolja, távozása szolgálja leginkább Tennessee érdekeit, miközben független vizsgálat próbálja feltárni, hogyan hiúsulhatott meg a kivégzés. Hangsúlyozta, hogy támogatja a vizsgálatot és együttműködik vele, ugyanakkor kitartott amellett, hogy a büntetés-végrehajtási hivatal az előírt protokoll szerint járt el.



Bill Lee elfogadta a lemondását, és megköszönte Stradának, hogy a kialakult helyzetben az állam érdekeit helyezte előtérbe. A kormányzó a történtek után Tennessee további kivégzéseit is felfüggesztette. Egyelőre nem jelentették be, ki veszi át a 2023-ban kinevezett Strada helyét.



Strada már eleve egy kritikus időszakban került a büntetés-végrehajtás élére. Tennessee egy korábbi kivégzési botrány után próbálta újraindítani a halálbüntetések végrehajtását, vezetése alatt pedig 2024 végére új protokollt dolgoztak ki a méreginjekciós kivégzésekhez. A kivégzések 2025 májusában indultak újra.



Nem Pike esete volt az első probléma Strada vezetése alatt. Májusban Tony Carruthers kivégzését kellett félbeszakítani, miután nem sikerült megfelelő másodlagos vénás hozzáférést biztosítani. Strada korábban az arizonai büntetés-végrehajtás helyettes vezetőjeként dolgozott, ahol 2022-ben ugyancsak több kivégzés során adódtak problémák az intravénás eljárással.



Christa Pike ügye azért is kapott világszerte kiemelt figyelmet, mert mintegy kétszáz éve ő lett volna az első nő, akit Tennessee államban kivégeznek. Bill Lee korábban megtagadta tőle a kegyelmet, az amerikai legfelsőbb bíróság pedig elutasította egyik utolsó beadványát.



Pike ügyvédei a félbeszakadt kivégzés után ismét jogi útra terelték az ügyet. Volker Türk, az ENSZ emberi jogi főbiztosa arra szólította fel Tennessee államot, hogy ne próbálják meg ismét kivégezni a nőt. Halálos ítélete ugyanakkor továbbra is érvényben van, így várhatóan újabb bírósági eljárások döntik el a sorsát. A kivégzések felfüggesztése miatt 2026-ban már biztosan nem hajtják végre rajta a halálos ítéletet.



Pike-ot az 1995-ben elkövetett, különös kegyetlenségű gyilkosság miatt ítélték halálra. A mindössze 18 éves Pike akkori barátjával, Tadaryl Shipp-pel együtt megverte, megkínozta és meggyilkolta a 19 éves Colleen Slemmert.