Erőszak

Utolsó bevetésén gyilkolták meg a nyugdíjba készülő rendőrkutyát

Hat év szolgálat után már csak néhány óra választotta el a nyugdíjazástól Kylót, a portlandi rendőrkutyát, amikor egy körözött gyilkossági gyanúsított elfogása közben lövés érte.

2026.09.25 22:51ma.hu
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Tragédiával ért véget Kylo utolsó munkanapja az Egyesült Államokban. A Portland Police Bureau rendőrkutyája szeptember 24-én teljesítette volna utolsó szolgálatát, mielőtt hat év munka után nyugdíjba vonul.

A rendőrség tájékoztatása szerint délután 1 óra 45 perc körül egy több rendvédelmi szerv munkatársaiból álló egység egy körözött férfi elfogására készült Portland délkeleti részén. A férfit egy aznap Greshamben történt emberöléssel összefüggésben keresték.

Az intézkedés során lövések dördültek. A gyanúsított a helyszínen meghalt, a közelében egy lőfegyvert is találtak.

A lövöldözésben Kylo is súlyosan megsérült. A rendőrkutyát sürgősen állatkórházba vitték, de az életét már nem sikerült megmenteni.

Kylo hat éven keresztül szolgálta Portlandet. Aznapra azonban már nem újabb bevetéseket, hanem a búcsút tervezték neki: ez lett volna az utolsó műszakja a nyugdíjazása előtt.

Bob Day portlandi rendőrfőnök a történtekről beszélve könnyeivel küszködött. Mint mondta, a szolgálati kutyák a rendőrségi közösség családjának részei, és fontos szerepet töltenek be mind a rendőrök, mind a lakosság biztonságának védelmében.

Kylo földi maradványait később rendőrautókból álló menet kísérte az Oregon Humane Society intézményéhez.

A nyugdíjazása ünneplésének szánt nap így végül Kylo búcsúztatásává vált.

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