Háború

Roszatom: Ukrán drón zuhant a Kurszk-2 atomerőmű hűtőtornyára

Felrobbant egy, a Kurszk-2 atomerőmű első blokkjának hűtőtornyára zuhant ukrán drón - közölte pénteken a Roszatom orosz állami atomenergetikai vállalat sajtószolgálata.



"Szeptember 17-én felrobbant egy ellenséges drón, amikor a Kurszk-2 atomerőmű 1. blokkjának hűtőtornyára zuhant" - állt a közleményben.



A Roszatom szerint az eset során keletkezett kis mértékű károsodások nem befolyásolták az erőmű működését, a blokk teljes kapacitással működik. A létesítmény biztonsága biztosított, a sugárzási háttér nem változott, és megfelel a természetes értékeknek.

A Kurszk-2 atomerőmű első reaktorblokkját április végén vették üzembe. A Roszatom az új erőmű megépítését stratégiai jelentőségűnek nevezte az atomenergia-ipar fenntartható fejlődése szempontjából.



A RIA Novosztyi hírügynökség emlékeztett rá, hogy júliusban egy ukrán drón az épülő második reaktorblokk hűtőtornyát találta el. Az incidens, amelynek nem voltak sérültjei, az erőmű működését nem zavarta meg.