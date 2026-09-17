Légiközlekedés

Videó: Az utasokra szakadt a Boeing 737-es kabinjának mennyezete

Pánik tört ki egy iráni utasszállító fedélzetén, amikor a Boeing 737-es olyan hevesen rázkódni kezdett, hogy leszakadtak a kabin mennyezeti paneljei és az utasokra zuhantak.

2026.09.17 10:47ma.hu
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Drámai felvételek készültek a Sepehran Airlines Boeing 737-esének fedélzetén: a Mashhadból Kermanshah felé tartó járat erős vibrációja miatt a kabin belső burkolatának egyes elemei leváltak, és az üléseken tartózkodó utasokra zuhantak.

A videón látható, ahogy az utastér hevesen rázkódik, a mennyezeti panelek elmozdulnak, az utasok pedig sikoltozva próbálják védeni magukat.

Az első hírek még kidurrant vagy levált gumiabroncsról és hajtóműproblémáról szóltak. A későbbi beszámolók szerint az iráni polgári légiközlekedési hatóság vizsgálata a főfutómű egyik alkatrészének hibájára vezette vissza a rendkívüli vibrációt, amely a futóműben és a gumiabroncsokban is károkat okozott.

A gép személyzetének sikerült biztonságosan megállítania a repülőgépet. A rendkívül látványos és ijesztő incidens ellenére sérültről nem érkezett jelentés.

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