Légiközlekedés
Videó: Az utasokra szakadt a Boeing 737-es kabinjának mennyezete
Pánik tört ki egy iráni utasszállító fedélzetén, amikor a Boeing 737-es olyan hevesen rázkódni kezdett, hogy leszakadtak a kabin mennyezeti paneljei és az utasokra zuhantak.2026.09.17 10:47ma.hu
Drámai felvételek készültek a Sepehran Airlines Boeing 737-esének fedélzetén: a Mashhadból Kermanshah felé tartó járat erős vibrációja miatt a kabin belső burkolatának egyes elemei leváltak, és az üléseken tartózkodó utasokra zuhantak.
A videón látható, ahogy az utastér hevesen rázkódik, a mennyezeti panelek elmozdulnak, az utasok pedig sikoltozva próbálják védeni magukat.
Az első hírek még kidurrant vagy levált gumiabroncsról és hajtóműproblémáról szóltak. A későbbi beszámolók szerint az iráni polgári légiközlekedési hatóság vizsgálata a főfutómű egyik alkatrészének hibájára vezette vissza a rendkívüli vibrációt, amely a futóműben és a gumiabroncsokban is károkat okozott.
A gép személyzetének sikerült biztonságosan megállítania a repülőgépet. A rendkívül látványos és ijesztő incidens ellenére sérültről nem érkezett jelentés.
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