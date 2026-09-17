Légiközlekedés

Videó: Az utasokra szakadt a Boeing 737-es kabinjának mennyezete

Pánik tört ki egy iráni utasszállító fedélzetén, amikor a Boeing 737-es olyan hevesen rázkódni kezdett, hogy leszakadtak a kabin mennyezeti paneljei és az utasokra zuhantak. 2026.09.17 10:47 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Drámai felvételek készültek a Sepehran Airlines Boeing 737-esének fedélzetén: a Mashhadból Kermanshah felé tartó járat erős vibrációja miatt a kabin belső burkolatának egyes elemei leváltak, és az üléseken tartózkodó utasokra zuhantak.



A videón látható, ahogy az utastér hevesen rázkódik, a mennyezeti panelek elmozdulnak, az utasok pedig sikoltozva próbálják védeni magukat.



Az első hírek még kidurrant vagy levált gumiabroncsról és hajtóműproblémáról szóltak. A későbbi beszámolók szerint az iráni polgári légiközlekedési hatóság vizsgálata a főfutómű egyik alkatrészének hibájára vezette vissza a rendkívüli vibrációt, amely a futóműben és a gumiabroncsokban is károkat okozott.



A gép személyzetének sikerült biztonságosan megállítania a repülőgépet. A rendkívül látványos és ijesztő incidens ellenére sérültről nem érkezett jelentés.