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Halálos áldozatokat követelt a Saudel tájfun Kelet-Kínában

Két ember meghalt, tízen pedig eltűntek egy sárlavinában a kelet-kínai Csianghszi tartományban, ahol a Saudel tájfun nyomán napok óta heves esőzések okoznak károkat – jelentette vasárnap a kínai állami média.



A jelentés szerint szombat hajnalban sárlavina öntötte el egy Szujcsuan megyei település egy részét. Több mint egy tucat ház megrongálódott vagy összedőlt, a mentőegységek két embert élve kimentettek, egyikük azonban később életét vesztette. Vasárnap egy újabb eltűnt személy holttestére bukkantak az összedőlt házak romjai között.



A hatóságok a további veszélyek megelőzése érdekében a környék lakóit biztonságosabb helyre telepítették át.



A tájfun okozta heves esőzések a szomszédos Hunan tartományban is két ember halálát okozták. A kínai állami televízió szerint a csapadék több helyen földcsuszamlásokat és más természeti károkat idézett elő.



A Saudel augusztus 28-án kétszer is partot ért Csöcsiang tartományban, majd trópusi viharként csütörtökön Fucsien tartományban is elérte a szárazföldet.



Fucsienben a napok óta tartó heves esőzések miatt több településen is eltűntekről számoltak be. Putien város Huating településén több mint száz ház omlott össze, miután csütörtök délután átszakadt egy gát, és több falut elöntött a víz. A hatóságok péntek estig mintegy 600 ezer embert evakuáltak a veszélyeztetett tengerparti és szárazföldi területekről.

