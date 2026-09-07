USA

Financial Times: rekordmélységbe süllyedt Donald Trump támogatottsága

A reprezentatív vizsgálat szerint - amelyet a brit üzleti napilap megbízásából a londoni székhelyű Focaldata közvélemény-kutató végzett el 1914 bejegyzett amerikai választó bevonásával - az amerikaiak alig 33 százaléka elégedett Trump elnöki tevékenységével.



Ez az eddigi legalacsonyabb támogatottsági szint ezeknek a felméréseknek a kezdete óta, ráadásul egyetlen hónap alatt 3 százalékponttal csökkent az amerikai elnök munkájával elégedettek aránya - hangsúlyozza online kiadásában közölt ismertetésében a Financial Times.



A Focaldata adatai szerint Trump támogatottsága az elkötelezett republikánus választók körében is folyamatosan és jelentősen csökken; májusban még a párt híveinek 81 százaléka ítélte meg kedvezően az elnök tevékenységét, arányuk azonban a vasárnap ismertetett friss felmérés szerint azóta 72 százalékra csökkent.



A cég hangsúlyozza, hogy a republikánus szavazók táborában sem volt még soha ilyen alacsony Donald Trump támogatottsága.



A Demokrata Párt választóinak körében a májusi 7 százalékról alig 4 százalékra, a független - vagyis a két nagy párt egyikénél sem bejegyzett - szavazók között 32 százalékról 26 százalékra süllyedt a republikánus párti elnököt támogatók aránya.



A válaszadók nagy többsége Trump gazdasági és kereskedelmi intézkedéseit kifogásolja.



A felmérésbe bevont összes amerikai szavazó csaknem kétharmada adott kifejezést annak a véleményének, hogy az amerikai gazdaság rossz irányba tart, 57 százalékuk pedig úgy nyilatkozott, hogy személyes anyagi helyzete romlott Trump elnöki időszakának kezdete óta.



A republikánus választók 53 százaléka elégedetten szólt Trump gazdaságpolitikájáról, de ez az arány is 8 százalékponttal zuhant egyetlen hónap alatt - áll a vasárnap ismertetett FT/Focaldata-felmérésben.



A Financial Times megjegyzi, hogy a legnagyobb amerikai autós érdekképviseleti szervezet, az AAA adatai szerint a hétvégén 5,85 dolláros rekordra emelkedett a dízelüzemanyag gallononkénti (3,78 liter) átlagára az Egyesült Államokban.



A kereskedelempolitikára vonatkozó kérdésre a vizsgálatban részes regisztrált szavazók 56 százaléka - a teljes átlagon belül a republikánus választók egyharmada - mondta azt, hogy nem támogatja az elnök által mintegy 20 milliárd dollár értékű kanadai importra bevezetett 50 százalékos vámot.



A novemberben esedékes félidős amerikai kongresszusi választásokkal kapcsolatban a felmérésbe bevont választók 46 százaléka vélekedett úgy, hogy Trump személye rontja a republikánus jelöltek győzelmi esélyeit, és csak 21 százalék gondolja úgy, hogy az elnök tevékenysége megkönnyíti a republikánusok bejutását a törvényhozásba.



Az átlagon belül még a republikánus szavazók 30 százaléka is úgy nyilatkozott, hogy Trump miatt a párt jelöltjei kisebb eséllyel indulnak a novemberi időközi kongresszusi választásokon.

