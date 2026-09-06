Világvége

Majdnem 500 év után búcsút inthetünk a megszokott világtérképnek

A világtérkép, amelyen generációk nőttek fel, alaposan becsapja a szemünket: Afrika például valójában mintegy tizennégyszer akkora, mint Grönland - az ENSZ most egy pontosabb ábrázolás mellett tette le a voksát. 2026.09.06 20:52 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Közel fél évezrede meghatározza a világról alkotott képünket a Mercator-vetület. Az ENSZ Közgyűlése azonban szeptember 4-én nagy többséggel olyan határozatot fogadott el, amely a kontinensek és országok valódi területarányait pontosabban bemutató térképek használatát ösztönzi.



A „Correct the Map” kezdeményezést Togo vezette az afrikai országok képviseletében. A határozatot 164 ország támogatta, hat tartózkodott, egyetlen állam, az Egyesült Államok pedig ellene szavazott.



De mi a baj a jól ismert világtérképünkkel?



Gerardus Mercator flamand térképész 1569-ben elsősorban hajózási célokra alkotta meg vetületét. Nagy előnye volt, hogy a hajósok az állandó irányszöggel követhető útvonalakat egyenes vonalként ábrázolhatták rajta.



Ennek azonban ára van: a térkép erősen torzítja a területek nagyságát. Minél távolabb kerülünk az Egyenlítőtől, annál nagyobbnak látszanak a szárazföldek.



Ennek talán legismertebb példája Grönland és Afrika. A megszokott Mercator-térképen méretük első pillantásra hasonlónak tűnhet, miközben Afrika területe a valóságban körülbelül tizennégyszerese Grönlandénak.



Oroszország, Kanada, Észak-Európa és más, magasabb szélességi körökön fekvő területek szintén jóval nagyobbnak látszanak a Mercator-vetületen a tényleges területarányukhoz képest.



Az ENSZ által támogatott irány egyik alternatívája az Equal Earth, amelyet 2018-ban mutattak be. Ez úgynevezett területtartó vetület: a földrészek és országok egymáshoz viszonyított területét helyesen őrzi meg, miközben igyekszik egy vizuálisan is jól használható világtérképet adni.



Ez természetesen nem jelenti azt, hogy megváltoznának az országhatárok, vagy bármi történne a Föld valódi földrajzával. Csak az változik, hogyan próbáljuk egy gömb alakú bolygó felszínét egy sík lapon megjeleníteni.



És tökéletes sík világtérkép továbbra sem létezik: egy gömb felszínét nem lehet úgy kiteríteni, hogy közben egyszerre maradjon teljesen pontos a terület, az alak, a távolság és az irány.



Az ENSZ határozata ráadásul nem kötelező, és nem tiltja be a Mercator-vetületet sem. Arra ösztönzi az államokat, iskolákat, nemzetközi szervezeteket és technológiai vállalatokat, hogy amikor a területek valós nagyságának összehasonlítása fontos, részesítsék előnyben a területtartó térképeket.



A változtatás mögött nem pusztán térképészeti vita áll. Az afrikai kezdeményezők szerint a Mercator-vetület évszázadokon keresztül hozzájárult Afrika vizuális „lekicsinyítéséhez”, miközben az északi félteke egyes területeit aránytalanul nagynak mutatta.



Az ENSZ-ben elhangzott megfogalmazás talán a legegyszerűbben foglalja össze, miről szól a változás:



egy igazságosabb térkép nem a világ földrajzát változtatja meg, hanem azt, ahogyan a világot látjuk.