Világvége
Majdnem 500 év után búcsút inthetünk a megszokott világtérképnek
A világtérkép, amelyen generációk nőttek fel, alaposan becsapja a szemünket: Afrika például valójában mintegy tizennégyszer akkora, mint Grönland - az ENSZ most egy pontosabb ábrázolás mellett tette le a voksát.2026.09.06 20:52ma.hu
Közel fél évezrede meghatározza a világról alkotott képünket a Mercator-vetület. Az ENSZ Közgyűlése azonban szeptember 4-én nagy többséggel olyan határozatot fogadott el, amely a kontinensek és országok valódi területarányait pontosabban bemutató térképek használatát ösztönzi.
A „Correct the Map” kezdeményezést Togo vezette az afrikai országok képviseletében. A határozatot 164 ország támogatta, hat tartózkodott, egyetlen állam, az Egyesült Államok pedig ellene szavazott.
De mi a baj a jól ismert világtérképünkkel?
Gerardus Mercator flamand térképész 1569-ben elsősorban hajózási célokra alkotta meg vetületét. Nagy előnye volt, hogy a hajósok az állandó irányszöggel követhető útvonalakat egyenes vonalként ábrázolhatták rajta.
Ennek azonban ára van: a térkép erősen torzítja a területek nagyságát. Minél távolabb kerülünk az Egyenlítőtől, annál nagyobbnak látszanak a szárazföldek.
Ennek talán legismertebb példája Grönland és Afrika. A megszokott Mercator-térképen méretük első pillantásra hasonlónak tűnhet, miközben Afrika területe a valóságban körülbelül tizennégyszerese Grönlandénak.
Oroszország, Kanada, Észak-Európa és más, magasabb szélességi körökön fekvő területek szintén jóval nagyobbnak látszanak a Mercator-vetületen a tényleges területarányukhoz képest.
Az ENSZ által támogatott irány egyik alternatívája az Equal Earth, amelyet 2018-ban mutattak be. Ez úgynevezett területtartó vetület: a földrészek és országok egymáshoz viszonyított területét helyesen őrzi meg, miközben igyekszik egy vizuálisan is jól használható világtérképet adni.
Ez természetesen nem jelenti azt, hogy megváltoznának az országhatárok, vagy bármi történne a Föld valódi földrajzával. Csak az változik, hogyan próbáljuk egy gömb alakú bolygó felszínét egy sík lapon megjeleníteni.
És tökéletes sík világtérkép továbbra sem létezik: egy gömb felszínét nem lehet úgy kiteríteni, hogy közben egyszerre maradjon teljesen pontos a terület, az alak, a távolság és az irány.
Az ENSZ határozata ráadásul nem kötelező, és nem tiltja be a Mercator-vetületet sem. Arra ösztönzi az államokat, iskolákat, nemzetközi szervezeteket és technológiai vállalatokat, hogy amikor a területek valós nagyságának összehasonlítása fontos, részesítsék előnyben a területtartó térképeket.
A változtatás mögött nem pusztán térképészeti vita áll. Az afrikai kezdeményezők szerint a Mercator-vetület évszázadokon keresztül hozzájárult Afrika vizuális „lekicsinyítéséhez”, miközben az északi félteke egyes területeit aránytalanul nagynak mutatta.
Az ENSZ-ben elhangzott megfogalmazás talán a legegyszerűbben foglalja össze, miről szól a változás:
egy igazságosabb térkép nem a világ földrajzát változtatja meg, hanem azt, ahogyan a világot látjuk.
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