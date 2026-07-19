Iráni konfliktus

Irán elleni válaszcsapást indított az amerikai haderő katonáinak halálát követően

Válaszcsapást indított az amerikai haderő iráni célpontok ellen szombaton, miután Jordániában amerikai katonák vesztették életüket egy Iránból indított pénteki támadásban. 2026.07.19 12:07 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Középső Parancsnokság közösségi médiában megjelent közleménye szerint washingtoni idő szerint este 6 órakor indult az újabb művelet légicsapások formájában.



"A csapásmérés célja, hogy Iránt további támadóképességeitől fossza meg, amelyekkel fenyegeti a Hormuzi-szorosban zajló kereskedelmi hajózást, valamint cél, hogy keményen megbüntesse az Iszlám Forradalmi Gárda egységeit, amelyek amerikai katonák halálát okozó támadásokat indítottak Jordániában az előző éjszaka" – áll az amerikai haderő Közel-Keletért felelős irányítási törzsének közleményében.



Az újabb amerikai művelet azt jelenti, hogy már a nyolcadik egymást követő napon indult iráni célpontok ellen támadás.



A CENTCOM szombaton jelentette be, hogy két amerikai katona meghalt, egy eltűnt és többen megsebesültek Jordániában a pénteken végrehajtott iráni ballisztikus rakéta- és dróntámadás során, aminek célpontja egy támaszpont volt. Az amerikai-iráni konfliktus részeként legutóbb mmárciusban vesztették életüket amerikai katonák harci cselekményben.



Szombaton az amerikai külügyminisztérium körültekintésre szólította fel a külföldön tartózkodó amerikai állampolgárokat az Egyesült Államok és Irán között tovább éleződő konfliktus miatt.



A tárca figyelmeztető közleménye különösen a Közel-Keleten tartózkodó amerikaiakat intette óvatosságra.



"A Közel-Keleten megnövekedett feszültség miatt a biztonsági környezet továbbra is összetett, előre nem látható eszkalációt hordoz magában. A régióban tartózkodó amerikaiakat a további óvatosság szükségességére emlékeztetjük, és ösztönözzük, hogy figyeljék a legfrissebb fejleményekről szóló híradásokat" – olvasható a külügyminisztérium figyelmeztetésében, ami arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államok külképviseletei világszerte célpontjává válhatnak Iránt támogató csoportoknak.