Terror
Vérfürdő egy torontói fesztiválon - több halottja van a lövöldözésnek
Pánik tört ki egy népszerű utcafesztiválon, amikor lövések dördültek el a tömegben.2026.07.12 10:04ma.hu
Két ember meghalt, további öt pedig megsérült egy lövöldözésben a kanadai Torontóban, a Salsa on St. Clair utcafesztivál közelében. Az első rendőrségi riasztások még aktív lövöldözőről szóltak, a helyszínen azonban később kiderült, hogy a lövöldözés egy két ember közötti fegyveres összetűzésből alakult ki.
A lövöldözés a belváros közeli St. Clair Avenue West térségében történt, amikor a latin-amerikai kulturális fesztiválon több ezren tartózkodtak. A lövések hallatán a résztvevők pánikszerűen menekültek, sokan fedezéket kerestek a környező üzletekben és épületekben.
A rendőrség közlése szerint két férfi a helyszínen életét vesztette, öt további embert pedig lőtt sérülésekkel szállítottak kórházba. Sérüléseik súlyosságáról egyelőre nem közöltek részleteket. A helyszínen két lőfegyvert is lefoglaltak. A hatóságok egyelőre nem jelentettek be letartóztatást, a nyomozás továbbra is folyamatban van.
A rendőrség arra kéri a környéken tartózkodókat, hogy aki felvételt készített az eseményről vagy bármilyen információval rendelkezik, jelentkezzen a nyomozóknál.
A történtek után Mark Carney kanadai miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak, Toronto polgármestere, Olivia Chow pedig „megdöbbentő és felelőtlen erőszaknak” nevezte a történteket.
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