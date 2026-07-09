Erőszak
Halálos lövés egy intézkedés közben - független vizsgálatot követel a család
A hozzátartozók szerint a tragédia körülményeit teljes körűen fel kell tárni, ezért független vizsgálatot sürgetnek.2026.07.09 18:41ma.hu
Független vizsgálatot követel annak a férfinak a családja, akit az amerikai Bevándorlási és Vámügyi Hivatal (ICE) egyik tisztje lőtt le egy houstoni közúti intézkedés során. A család szerint Ronaldo Salgado édesapja egész életét annak szentelte, hogy az Egyesült Államokban biztos jövőt teremtsen szeretteinek.
Ronaldo Salgado úgy fogalmazott, édesapja az úgynevezett amerikai álom megvalósításáért dolgozott. Elmondása szerint őt és testvéreit arra nevelte, hogy a tanulás jelenti a legfontosabb lehetőséget a boldogulásra.
A tragédia akkor történt, amikor az ICE munkatársai egy közlekedési ellenőrzés során bevándorlási intézkedést akartak végrehajtani Houstonban. Az intézkedés közben az egyik tiszt szolgálati fegyverét használta, a férfi pedig a helyszínen életét vesztette.
A család szerint számos kérdés továbbra is megválaszolatlan maradt az esettel kapcsolatban, ezért független vizsgálatot sürgetnek a történtek teljes körű tisztázása érdekében.
Az amerikai hatóságok egyelőre vizsgálják az eset körülményeit. Arról, hogy pontosan mi vezetett a halálos lövéshez, illetve jogszerű volt-e a fegyverhasználat, hivatalos végleges megállapítás még nem született.
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