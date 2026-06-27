Baleset

Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban

A Scotland Yard szombat esti beszámolója szerint a jármű a nyugat-londoni Ealing városnegyed főutcáján, az Ealing Broadway-n ütötte el az öt gyalogost.



A sérültek közül kettőt helyszíni ellátásban részesítettek, a három másikat kórházba szállították.



A rendőrségi tájékoztatás szerint egyikük állapota sem életveszélyes, és nem szenvedtek maradandó sérüléseket.



Az autó, amelyet egy 34 éves szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi vezetett, az incidens után elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és a sofőrt közúti veszélyeztetés és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették.



A Scotland Yard tájékoztatása szerint az incidens jellege miatt az ügyet vizsgáló nyomozók felvették a kapcsolatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságával (Counter Terrorism Policing London, CTPL).



A beszámoló megfogalmazása szerint a vizsgálatot végző rendőrök "nyitott kérdésként" kezelik az autó vezetőjének indítékait, de az incidenst nem terrorcselekményként kezelik.



Április végén az addigi jelentősről súlyosra - az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára - emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.



Ennek közvetlen előzményeként egy ugyancsak szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó két embert megkéselt London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedének főutcáján.



A 34 és a 76 éves zsidó férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, és a Scotland Yard ezt a támadást még aznap terrorcselekménynek minősítette.