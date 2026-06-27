Baleset
Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban
Gyalogosok közé hajtott egy autó szombaton Londonban, öten megsérültek. A rendőrség közölte, hogy nem terrorcselekményként kezeli az incidenst.2026.06.27 22:05MTI
A Scotland Yard szombat esti beszámolója szerint a jármű a nyugat-londoni Ealing városnegyed főutcáján, az Ealing Broadway-n ütötte el az öt gyalogost.
A sérültek közül kettőt helyszíni ellátásban részesítettek, a három másikat kórházba szállították.
A rendőrségi tájékoztatás szerint egyikük állapota sem életveszélyes, és nem szenvedtek maradandó sérüléseket.
Az autó, amelyet egy 34 éves szomáliai születésű, brit állampolgárságú férfi vezetett, az incidens után elhajtott a helyszínről, de nem sokkal később a rendőrök megállították és a sofőrt közúti veszélyeztetés és gyilkossági kísérlet gyanújával őrizetbe vették.
A Scotland Yard tájékoztatása szerint az incidens jellege miatt az ügyet vizsgáló nyomozók felvették a kapcsolatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnokságával (Counter Terrorism Policing London, CTPL).
A beszámoló megfogalmazása szerint a vizsgálatot végző rendőrök "nyitott kérdésként" kezelik az autó vezetőjének indítékait, de az incidenst nem terrorcselekményként kezelik.
Április végén az addigi jelentősről súlyosra - az ötfokozatú skála második legmagasabb fokozatára - emelték a terrorfenyegetettségi készültség szintjét Nagy-Britanniában.
Ennek közvetlen előzményeként egy ugyancsak szomáliai születésű, brit állampolgárságú támadó két embert megkéselt London jórészt zsidók lakta Golders Green negyedének főutcáján.
A 34 és a 76 éves zsidó férfit súlyos sérülésekkel szállították kórházba, és a Scotland Yard ezt a támadást még aznap terrorcselekménynek minősítette.
Figyelem! A cikkhez hozzáfűzött hozzászólások nem a ma.hu network nézeteit tükrözik. A szerkesztőség mindössze a hírek publikációjával foglalkozik, a kommenteket nem tudja befolyásolni - azok az olvasók személyes véleményét tartalmazzák.
Kérjük, kulturáltan, mások személyiségi jogainak és jó hírnevének tiszteletben tartásával kommenteljenek!
ma.hu legfrissebb hírei:
- 22:05 Gyalogosok közé hajtott egy autó Londonban
- 21:14 A szerb elnök bejelentette a lemondását, de a politikában marad
- 20:10 Négyen meghaltak a 3-as főúton Bükkábránynál történt balesetben
- 18:08 Csak délután három ember merült el a Dunában. Egyiküket holtan találták meg, két embert továbbra is keresnek
- 16:16 Utah államában már százezer hektárnál nagyobb területet perzselt fel bozóttűz
- 14:04 Azonnal megszűnt az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása
- 12:01 Hőség - Szombattól harmadfokú a hőségriasztás
top fórum témák:
- Tanár Úr gyere, mindjárt lesz Lillád!2022.05.10 21:11
- AZ IGAZSÁG SOHA NEM KÉSŐ2022.05.10 21:07
- JólVanna2022.05.10 20:31
- Porvihar2022.03.29 16:11
- Mit szólsz? Ide minden baromságot...2022.03.29 16:06